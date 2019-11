Kramp-Karrenbauer: Sicherheitsrat und Bundeswehr weltweit

München. Mit einem Nationalen Sicherheitsrat und schnelleren Parlamentsbeschlüssen will Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer Deutschland auf größere militärische Aufgaben vorbereiten. In einer Grundsatzrede vor dem Führungsnachwuchs der Bundeswehr in München präsentierte die CDU-Chefin ihr neues Selbstverständnis für die Bundeswehr als direkte Konsequenz auf Bedrohungen durch den internationalen Terrorismus und autoritäre Mächte. Aus der Unionsfraktion erhielt die Ministerin Unterstützung. Kritik erntete die Ministerin dagegen von Linken, Grünen und SPD.

