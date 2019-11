Jung, meinungsstark und ohne Parteibuch

Viele Jugendliche engagieren sich lieber in Bewegungen – manchmal führt das aber auch zu einer Mitgliedschaft in Parteien. (Archivbild)

Wenn der Anteil der über 80-Jährigen größer ist als der Anteil der unter 30-Jährigen, dann ist man wahrscheinlich in einem Altersheim – oder in einer der beiden größten Volksparteien Deutschlands. So sind bei der SPD laut der Bundeszentrale für politische Bildung nur 8 Prozent der Mitglieder unter 30 Jahren, bei der CDU sind es sogar nur 6 Prozent.

Doch was passiert, wenn diese Mitglieder wegfallen?

Dass die Jugend politisch interessiert ist, zeigen Bewegungen wie Fridays For Future oder auch die Demonstrationen um die aktuelle Netzpolitik. Doch viele dieser Aktivisten tragen ihr Engagement nicht zu den Parteien. „Wir betrachten unsere Ortsgruppe als überparteilich. Nahezu niemand ist in einer Partei aktiv oder Mitglied“, berichtet etwa Timo stellvertretend für die Fridays For Future-Bewegung (FFF) in Braunschweig. „Ich möchte meine Meinung vertreten und nicht eine Parteimeinung“, sagt auch der 21-jährige Chemiestudent Nils Kramer, der sich lange bei Fridays For Future in Braunschweig engagiert hat.

Parteien haben staubiges Image

Nils Bandelow, Politologe an der TU Braunschweig, wundert das nicht. „Politisches Engagement ist unkonventioneller geworden, was man an „Fridays for Future“ erkennen kann“, erklärt Bandelow.

Selbst die Grünen – die einzige Partei, die im letzten Jahr einen Mitgliederzuwachs auf Bundesebene verzeichnen konnte – spürt durch die Umweltbewegung kaum einen Effekt. „Wir haben durch die FFF-Bewegung nur einen kurzfristigen Aufschwung wahrgenommen. Wir vermuten, dass sich viele potenzielle Neumitglieder bei FFF engagieren oder der Aktivismus attraktiver ist als die Jugendorganisation einer Partei“, berichtet etwa die Grüne Jugend aus Braunschweig auf Anfrage unserer Zeitung. Auch die Ortsgruppe der Jungen Liberalen konnte neue Mitglieder nicht dem steigenden Aktivismus zuordnen.

Christos Pantazis, Vorsitzender der SPD Braunschweig und Landtagsabgeordneter, kennt das Problem. „Parteien haben ein verstaubtes Image“, weiß der SPD-Politiker.

„Ich hab gemerkt, wie es ist, etwas zu tun, aber nicht gehört zu werden. ch wollte mich dann in einer Partei engagieren, denn demonstrieren kann man immer“, sagt Matthias Strauss (21), City-Lead bei Volt. Foto: Nele Behrens / Braunschweiger Zeitung

Er ist daher dafür, Parteien zu öffnen und partizipativer zu machen. So veranstaltet seine Partei etwa offene Unterbezirksabende, bei denen alle Mitglieder den Entscheidungsprozess transparent beobachten können. Tatsächlich schafft es die SPD Braunschweig damit nach eigener Aussage – entgegen dem Bundestrend der SPD – in Braunschweig seit 2015 keine Mitglieder mehr zu verlieren.

Und auch Braunschweiger Ortsgruppen anderer Parteien bestätigen, dass nicht alle jungen Erwachsenen zu den Bewegungen anstatt den Parteien strömen.

So berichtet die Grüne Jugend von einer breiten Unterstützung und sowohl Die Linke als auch die FDP betonen auf Anfrage unserer Zeitung, dass unter den neuen Mitgliedern viele junge Leute seien. Konkrete Mitgliederzahlen nannten die Ortsgruppen allerdings nicht.

„Ich war mit vielen Dingen unzufrieden und eigenes politisches Engagement erschien mir der einzige Weg zu sein, wirklich etwas zu verändern“, erklärt etwa Lukas Kamm, der mit 15 Jahren den Jungen Liberalen in Braunschweig beitrat.

„Ich habe begonnen, mich zu engagieren, weil ich etwas gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft tun wollte“, beschreibt Hatice Sit, stellvertretende Vorsitzende der Jusos Braunschweig, warum sie mit 16 in die Jugendorganisation der SPD eingetreten ist.

EU-Wahl führt zu schnellem Anstieg

Dass Aktivismus in Bewegungen aber durchaus zu Engagement in Parteien führen kann, zeigt etwa der 21-jährige Matthias Strauß. Der Maschinenbaustudent ist der City-Lead, also Vorsitzender, der Volt Ortsgruppe Braunschweig. Volt Europa ist eine junge Partei, die im März 2017 gegründet wurde. Sie trat zur Europawahl mit der Besonderheit an, dass sie ein gesamteuropäisches Programm in allen Ländern hatte.

Strauß ist auf einer Demo gegen den Artikel 13 der EU-Urheberrechtsreform erstmals mit Volt in Verbindung gekommen. „Ich hab gemerkt, wie es ist, etwas zu tun, aber nicht gehört zu werden“, erzählt der Student. „Ich wollte mich dann in einer Partei engagieren, denn demonstrieren kann man immer.“ Durch eine Dokumentation sei er erneut auf Volt gestoßen – hier sei „der Funke übergesprungen“. Und damit war er wohl nicht alleine. Kurz vor der EU-Wahl stieg die Gruppe schlagartig von vier Leuten auf 10 bis 15 aktive Mitglieder und etwa 20 Unterstützer an, so Strauß.

„Ich hab in England studiert und habe die europäische Freiheit gespürt“, erzählt die 30-jährige Franzi, warum sie sich bei Volt engagiert. „Außerdem finde ich den Rechtsruck in Europa erschreckend.“

Engagement ist gefährlich

Dass politisches Engagement aber auch durchaus seine dunklen Seiten haben kann, weiß auch Matthias Strauß. „Am Anfang muss man ein dickes Fell haben“, gesteht er. So sei er im Wahlkampf auch mal angegangen worden.

Auch Alexander Heintz, Vorsitzender der Jusos Braunschweig, und Hatice Sit kennen diese Schattenseiten – sie wurden mehrfach wegen ihres Aktivismus’ bedroht. „Im Internet gab es eine Liste mit unseren Namen und Adressen“, erzählt der 24-jährige Heintz.

„Ich lasse mir meine Meinung nicht wegnehmen“, sagt Hatice Sit (18), stellvertretende Vorsitzende der Jusos Braunschweig. Foto: Nele Behrens / Braunschweiger Zeitung

Andere Juso-Mitglieder seien von Rechten bereits durch die Stadt gejagt worden und Sit und Heintz reagieren mit Wut und Betroffenheit, wenn sie von politischen Angriffen, wie den auf den Bündnis-gegen-Rechts-Vorsitzenden David Janzen hören. „Ich finde es schlimm, dass man als junger Mensch Angst haben muss, mit Gesicht und Namen öffentlich einzustehen“, kritisiert Hatice Sit, die weiß, dass viele nicht auf Demos erkannt werden wollen – zu groß sei die Angst gegenüber rechts. Einschüchtern lassen wollen sich die beiden aber nicht. „Es hat keinen Sinn, sich nicht zu engagieren. Sollten solche Leute mal gewinnen, wäre das keine Umgebung mehr zum Leben für mich“, so Heintz. Auch Sit zeigt sich kämpferisch: „Ich lasse mir meine Meinung nicht wegnehmen“, sagt die 18-Jährige entschlossen.



Später fehlt die Zeit für Aktivismus

Aber nicht nur Drohungen gefährden den Aktivismus Jugendlicher. „Politisches Engagement bedeutet Erreichbarkeit und das ist bei einem Vollzeitjob schwierig. Wer eine Ausbildung macht, kann für gewöhnlich nicht am Freitag demonstrieren gehen“, gibt Heintz zu bedenken.

Auch Nils Kramer konnte bei der FFF-Bewegung sehen, wie sehr mangelnde Zeit und Karriere dem politischen Engagement im Weg stehen können. „Durch die Abizeit und den Schulabschluss sind sehr viele aktive Menschen bei FFF rausgefallen“, erzählt der 21-Jährige.

Gerade am Ende der Schulzeit oder des Studiums wird es immer schwieriger, sich zu engagieren. Kramer erzählt, dass er in den acht Monaten, die er bei der Kerngruppe der FFF -Bewegung aktiv war, häufig 40 Stunden in der Woche für die Gruppe gearbeitet habe – stand eine große Demonstration an, seien es auch schon mal 60 Stunden geworden. „Wir hatten einen, der hat dafür sein Studium abgebrochen“, erzählt er

Auch bei Volt kennen die Mitglieder die Schwierigkeit, Engagement und Lebensalltag miteinander zu verbinden.

Matthias Strauß schätzt seine Arbeitszeit mit den Treffen und Konferenzen auf 15 bis 20 Stunden in der Woche – der Umfang eines Teilzeitjobs neben seinem Studium. Zu Wahlkampfszeiten habe er sogar 6 bis 7 Stunden täglich für Volt investiert.

Für ihr anstehendes Abitur werde sich auch Sit zurückziehen müssen. „Wenn Menschen 40 Stunden die Woche arbeiten, wird politisches Engagement schwierig und man schließt viele Menschen aus demokratischen Strukturen aus“, bemerkt Alexander Heintz von den Jusos Braunschweig kritisch.

Mangelnde Zeit sei daher eine Bedrohung für jegliches ehrenamtliches Engagement, findet Sit.

Bewegungen prägen Themen

Dabei zweifelt keiner daran, dass konstantes, politisches Engagement in Parteien auch in Zukunft gebraucht werde. „Bewegungen sind bei Themen wie Klimaschutz wichtig, aber tagesaktuelle Politik kann ich mir bei ihnen nicht vorstellen“, überlegt etwa Strauß.

Auch Politologe Bandelow sieht keine Konkurrenz zwischen Aktivismus und dem klassischen Engagement in Parteien „Die Bedeutung der FFF-Bewegung liegt vor allem darin, dass sie das Thema des Klimawandels auf die politische Agenda gebracht hat“, analysiert er. Selbst Ex-Aktivist Nils Kramer glaubt nicht, dass die Tage der Parteien gezählt sind. „Dafür ist unser politisches System zu sehr auf Parteien ausgelegt“, sagt er.