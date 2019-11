Rakete aus dem Gazastreifen schlägt in Haus in Israel ein

Tel Aviv. Eine Rakete aus dem Gazastreifen ist nach israelischen Angaben in ein Haus in der Stadt Sderot im Süden des Landes eingeschlagen. Es sei niemand dabei verletzt worden, teilte der Rettungsdienst mit. Nach Angaben der Armee feuerten militante Palästinenser insgesamt zehn Raketen aus dem Gazastreifen nach Israel ab. Acht seien durch das Abwehrsystem Iron Dome abgefangen worden. Erst am Donnerstag hatten militante Palästinenser nach israelischen Angaben eine Rakete nach Israel abgefeuert. Die Armee griff daraufhin zwei Stützpunkte der islamistischen Hamas in dem Küstengebiet an.