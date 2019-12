Stadtbad Lebenstedt eröffnet – großer Publikumsandrang

So sieht das neue Stadtbad in Lebenstedt aus.

Lebenstedt Walter Strauß hat sein Meisterstück geschmückt, mit Quietscheentchen und bunten Schwimmtieren sowie Luftballons zeigte sich am Samstag das neue Stadtbad im besten Licht. „Eigentlich wollte ich im Februar aufhören“, bekannte Strauß, Geschäftsführer der Bäder, Sport und Freizeit (BSF), die das Bad betreibt. Aber das habe er noch zuende machen wollen, bevor er Ende des Jahres in Ruhestand geht.

Besser kann man sich eine Eröffnung nicht wünschen. Die Sonne strahlte, drei Kinder der Kita St. Markus schnitten das Band durch, und dann war der rote Teppich frei für ganz Salzgitter, das neue Bad anzusehen. Dies nutzten Hunderte Besucher, oft hörte man beim Rundgang anerkennende Pfiffe oder Bemerkungen. Mit einem Stadtbadrätsel machten sie sich auf den Weg durch die neue Attraktion Lebenstedts. Auch der Außenbereich mit Liegeflächen wurde erkundet. Neu ist: Der Kinderbereich (der gleich belegt war), ein Kursbecken mit Hubboden, das Attraktionsbecken mit Massagedüsen, Whirlpool, Wassersprudlern sowie das Pool-Bistro. Zudem wurde der komplette Sanitärbereich erneuert, erzählte Strauß. Unter die Gäste mischten sich auch Vereinsfunktionäre und Politiker – und viele Kinder.

Gerade die hatte BSF-Aufsichtsrat Ulrich Leidecker im Blick, als er in seiner Begrüßungsrede auf die steigende Zahl an Nichtschwimmern hinwies. „Es ist Aufgabe der Kommune, für Angebote zu sorgen“, sagte er. Zuvor hatte er auf den politischen Werdegang des Bades samt knappem Beschluss dafür hingewiesen und betont, dass das Bad mit rund 13,8 Millionen Euro Kosten (ursprünglich waren 13,2 veranschlagt) weder mit der Elbphilharmonie noch dem Berliner Flughafen vergleichbar sei, was zu Beginn vorausgesagt worden wäre. Leidecker: „Ich würde mich freuen, wenn alle gemeinsam stolz sein könnten.“

Bürgermeister Stefan Klein hatte die Gäste begrüßt und sich bei allen Beteiligten bedankt. „Dies ist ein sehr schöner Tag, speziell für den Norden“, sagte er. Auch Klein wies auf die Diskussionen hin, die es in Bezug auf Neubau oder Modernisierung angesichts des Sanierungsbedarfs des Bades gegeben hatte. „Wir haben uns für eine Modernisierung von Grund auf entschieden“, resümierte er. Die Bauzeit: Drei Jahre. Für das Geld hätte man keinen Neubau bekommen, sagte Leidecker später. Derzeit rechne man mit einem Kostendeckungsgrad von 40 Prozent, so Leidecker. Man hoffe aber auf mehr – schließlich sei das Bad nun attraktiver.

In zwei Wochen wird die Wasserrutsche wiedereröffnet, kündigte Strauß an. Strauß: „Das sind nur noch kleine Restarbeiten zu erledigen.“ Er wies darauf hin, dass das Hubbecken am Wochenende für Kinder auf 90 Zentimeter Wassertiefe gestellt wird. Zudem könne man Fenster und Türen an heißen Tagen öffnen. Auch die Veranstaltung von Kindergeburtstagen sollen nun im Bad möglich sein.

Bereichsleiter und damit Bad-Chef David Tarczewski (37) erzählte, dass sich 35 Mitarbeiter um das neue Bad kümmern – von der Reinigungskraft über Schwimmmeister, Fachleute für die Grünpflege, Techniker, Azubis, Verwaltungsmitarbeiter und Bistro-Mitarbeiter.

Montags ist das Bad nun für Schulen und Vereine reserviert. Diesen Montag geht es gleich los. Auch Walter Strauß will hier künftig baden, auch, wenn er nicht mehr BSF-Chef ist, kündigte er an.