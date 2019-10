Kampf um SPD-Vorsitz - Auszählung im Mitgliederentscheid

Berlin. 23 Vorstellungsrunden, noch sechs Kandidaten-Duos - die Abstimmung ist beendet, die Auszählung läuft. 250 Freiwillige aus ganz Deutschland öffnen im Willy-Brandt-Haus in Berlin mit speziellen Schlitzmaschinen die Briefwahlunterlagen, parallel wird das Ergebnis der Online-Abstimmung ausgelesen. Gegen 18 Uhr soll das Ergebnis verkündet werden. "Das wird ein spannender Tag für uns alle", sagte Generalsekretär Lars Klingbeil der Deutschen Presse-Agentur. Die Beteiligung der Mitglieder an der Chefsuche habe Überzeugungskraft gekostet, dann aber viele in der Partei mobilisiert.

