Die Braunschweiger geben alles für den herzkranken Nuri

Die unerwartete Unterstützung so vieler Braunschweiger überwältigt ihn. Stefan Vogt schießen die Tränen in die Augen, wenn er berichtet, welche Reaktionen unser Artikel über das Schicksal seines Sohnes Nuri ausgelöst hat. „Braunschweig steht zusammen. Wir werden getragen von einer Welle der Hilfsbereitschaft“, sagt der Vater voller Dankbarkeit. Viele Spenden und viel Zuspruch – Familie Vogt kann beides gut gebrauchen.

Die erste finanzielle Hürde ist genommen: 100.000 Euro sind bereits zusammengekommen. Somit kann ein Forschungsteam demnächst beginnen, Nuris Krankheit zu ergründen. Die vielleicht einzige Hoffnung, die dem Jungen und seinen Eltern bleibt.

Spendenaufruf für den kleinen Nuri

Wie ausführlich berichtet, ist der Vierjährige nicht nur schwer herzkrank, sondern leidet auch am lebensbedrohlichen Eiweißverlustsyndrom. Eine Krankheit, die den Ärzten viele Rätsel aufgibt. Die Erfahrungen zeigen: Im Verlauf von fünf Jahren stirbt etwa die Hälfte der Betroffenen. Nuris Eltern bangen und beten, dass die Wissenschaft schnell genug ist, um ihren Sohn zu retten.

Die Familie setzt auf den Verein Fontanherzen. Der sammelt für Nuri und alle anderen Kinder mit einem halben Herzen Spenden. Ziel ist es, Therapiemöglichkeiten und einen wirkungsvollen Schutz vor dem Eiweißverlustsyndrom zu finden. Wissenschaftler sollen anhand vergleichbarer Untersuchungen unter anderem von herzkrank geborenen Babys den Zusammenhang von Lymphfluss und Herzgesundheit erforschen. Ein Unterfangen, das auch über die 100.000 Euro viel Geld erfordert. Für die Pharma-Industrie sind Forschungen wie diese nicht lukrativ genug: zu wenige Patienten.

Nuris Schicksal hat die Braunschweiger offensichtlich sehr berührt. Schon am ersten Tag nach dem Artikel stand Vogts Telefon nicht mehr still. Sein künftiger Chef, Freunde, Wildfremde spendeten teils hohe Summen. Eine Bekannte zog spontan durch die Nachbarschaft und brachte fast 500 Euro zusammen. Auch die Basketballstars Dennis Schröder und Daniel Theis griffen ins Portemonnaie. Weltstar Schröder hat sich bereit erklärt, Schirmherr eines Benefizspiels für Nuri am 16. November in der Alten Waage zu sein. Anpfiff: 14 Uhr.

Doch damit nicht genug: Eltern von Nuris Kindergarten im Prinzenpark haben zum Drachenfest auf dem Nußberg 30 Kuchen gebacken und verkauft. Erlös: mehr als 1400 Euro. Zudem macht eine selbstgebastelte Spendenbox die Runde durch die Stadt. Sie stand schon im Restaurant Tandure und wandert am Wochenende ins Schwimmbad Gliesmarode.

Der Rollerclub Tarmac Spirits, in dem Vogts bester Freund Mitglied ist, brachte stolze 2500 Euro auf. Einer von ihnen habe beim gemeinsamen Grillen kurzerhand angewiesen: „Portemonnaies raus und alle Scheine her für unseren Kumpel Nuri!“

Vogt hat noch viel mehr zu berichten: „VW weist in allen deutschsprachigen Mitarbeiterportalen auf Nuris Schicksal hin.“ Auch die Stadt Braunschweig wolle demnächst in ihrem Intranet berichten.

René Hanreich, ebenfalls Vater aus dem Kindergarten, hat inzwischen ein Spendenaufruf-Video gedreht. Das verbreitet sich rasant über die sozialen Netzwerke. Das Bekleidungsunternehmen New Yorker (Geldspende: 10.000 Euro) zeigt es auf seiner großen LED-Wand an der Schuhstraße und das Astor-Kino vor vielen Filmen.

„So viele Menschen setzen sich auf ihre Weise für Nuri ein. Jeder tut, was er kann. Das ist einfach unfassbar“, sagt Vogt.

Ende des Monats ist ein Treffen mit dem Vorstand des Vereins Fontanherzen geplant. Danach wird Stefan Vogt berichten, wie es nun mit dem Forschungsprojekt weitergeht. „Die Menschen sollen wissen, was mit ihrem Geld passiert“, betont er.

Nuri hat von all dem Trubel nichts mitbekommen. Er war mit Mutter Susanne und Bruder Ben auf einer Kur im Schwabenland. Die hat ihm offenkundig gutgetan. Stefan Vogt zitiert strahlend die Einschätzung der Erzieher: „Das sind zwei glückliche Jungs!“ Die Eltern wollen alles daran setzen, dass das auch so bleibt. „Wir geben die Hoffnung nicht auf!“