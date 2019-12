Ralphs will im Heeseberg Samtgemeindebürgermeister werden

In der Samtgemeinde Heeseberg hat das Ringen um das Amt des Samtgemeindebürgermeisters begonnen. Phillipp Ralphs (29) hat sich entschlossen, bei den nächsten Kommunalwahlen im Herbst 2021 für den Chef-Posten im Jerxheimer Rathaus zu kandidieren.

Auf die Rückendeckung der Samtgemeinderatsfraktion aus CDU und WGH im Heeseberger Rat kann das CDU-Mitglied bereits bauen: „In unserer letzten Fraktionssitzung haben wir uns mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, Philipp Ralphs bei seiner Kandidatur zu unterstützen“, erklären Christoph Weihe (CDU) und Mark-Henry Spindler (WGH).

Am Donnerstagabend stellte sich der 29-Jährige Ralphs in einer Mitgliederversammlung dem SPD-Ortsverein Heeseberg vor, warb auch dort um Unterstützung.

Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann der Fachrichtung Agrar ist seit 2013 beim Söllinger Saatzüchter Strube beschäftigt und leitet dort seit 2015 den Fachbereich Getreideproduktion und Vermehrung. 2018 wurde er von den 400 Mitarbeitern der Strube-Gruppe zum Betriebsratsvorsitzenden gewählt.

Seit 2011 sitzt Ralphs im Gemeinderat Jerxheim, dessen stellvertretender Bürgermeister er ist, seit 2016 ist er Ratsherr im Samtgemeinderat. Zur umfangreichen Liste seines ehrenamtlichen Engagements zählt unter anderem das Amt des Vorsitzenden des TSV Jerxheim, das er seit 2014 ausübt, ebenso ist er Mitglied im Vorstand der Liedertafel Jerxheim sowie aktives Mitglied der Feuerwehr und passives Mitglied im Schützenverein Gevensleben.

Mit der Ankündigung seiner Kandidatur erntete Ralphs zwar ein durchweg positives Echo bei SPD-Mitgliedern und Vorstand. Als großes Hindernis für eine Unterstützung durch die SPD sah deren Vorstandsmitglied Hans-Georg Fenski jedoch, dass Ralphs explizit als Parteikandidat der CDU antreten wolle: „Genau damit habe ich ein Problem.“ Eine gemeinsame Kandidatur als unabhängiger Einzelbewerber schloss Ralphs hingegen aus: „Wir sind als CDU der Meinung, dass es wieder Zeit ist, auch auf kommunaler Ebene wieder als Partei mehr Gesicht zu zeigen.“

Diese Überzeugung wiederum teilt auch der SPD-Vorstand. Beide Parteien wollen so vermeiden, dass es bei den Wahlen zu Listen von Wählergemeinschaften kommt, unter deren Flagge sich Anhänger oder Mitglieder der AFD in die Gremien wählen lassen können, ohne ihre politischen Präferenzen preisgeben zu müssen.

Eine Entscheidung, wie die Heeseberger Sozialdemokraten mit der Bewerbung Ralphs umgehen, wurde deshalb am Donnerstagabend nicht getroffen. „Wir werden darüber zunächst in weiteren Gesprächen und Beratungen diskutieren“, kündigte Gerhard Richter, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Heeseberg an.

Lässt man die Farbe des Parteibuchs außer Acht, lag Ralphs vor allem in einem Punkt seiner Agenda gleichauf mit den Vorstellungen der SPD. „Die Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung und Einwohnern steht bei mir ganz oben auf der Liste“, hatte der 29-Jährige erklärt, auch der Informationsfluss mit den Ratsvertretern und die Verständigung und das Zusammenwirken der einzelnen Dörfer untereinander lasse noch viel Spielraum nach oben.

Eine unzureichende, „fast schon an Desinformation grenzende“ Informationspolitik der Samtgemeindeverwaltung hatte zuvor SPD-Chef Richter in seinem Vorstandsbericht kritisiert: „Die Verwaltung macht was sie will. Wir erhalten zu wichtigen Themen keine oder nur unzureichende Vorlagen. Obwohl im Rathaus rund 30 Baumaßnahmen in Bearbeitung sind, scheint man dort der Meinung zu sein, es gebe den Ratsmitglieder gegenüber keinen Informationsbedarf.“

„Sollte sich dass nicht ändern“, drohte Richter in der Mitgliederversammlung, „dann werden wir im Rat keine Beschlüsse mehr fassen“. An der Personalausstattung, so Richter und Fenski unisono, könne es nicht liegen. Aus ihrer Sicht handele es sich dabei um ein „eindeutiges Führungsproblem“.

Was Samtgemeindebürgermeister Martin Hartmann zur Ankündigung der Kandidatur von Philipp Ralphs sagt und wie er auf die Vorwürfe von Gerhard Richter reagiert, wird unsere Zeitung in der nächsten Woche berichten, wenn der Verwaltungs-Chef aus dem Urlaub zurückgekehrt ist.