Feuerwehrkonzept für Samtgemeinde Heeseberg steht

Es sei ein wegweisender Beschluss gewesen, konstatierte Gerhard Richter, Vorsitzender des Ausschusses für Feuer-, Katastrophen und Umweltschutz der Samtgemeinde Heeseberg, nachdem der Samtgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit dem Feuerwehrkonzept zugestimmt hatte. „Unser Fokus sollte nun auf der Umsetzung dieses Konzeptes liegen“, so ein sichtlich erleichterter Ausschussvorsitzender in der öffentlichen Sitzung am Dienstagabend weiter.

Man habe lange um dieses Konzept gerungen, ergänzte Gemeindebrandmeister Oliver Thews. „Ich glaube, wir haben am Ende auch aufgrund einer sehr konstruktiven Zusammenarbeit einen guten Kompromiss auf den Weg gebracht.“

Konzept wird derzeit geprüft

Zurzeit liege das Konzept der Aufsichtsbehörde zwecks Prüfung vor, berichtete Samtgemeindebürgermeister Martin Hartmann und informierte den Ausschuss über weitere, gegenwärtig laufende Maßnahmen. So soll bereits Ende Oktober eine Baubesprechung am künftigen Feuerwehrstützpunkt Mitte in Jerxheim erfolgen. Aktuelle Zahlen sprechen von einer Investitionssumme von 3,58 Millionen Euro. „Die Baufirma hat uns signalisiert, bereits Ende 2020 den Bau fertig gestellt haben zu wollen“, sagte Hartmann.

Für das neue Feuerwehrgerätehaus in Watenstedt seien die Grundstücke vermessen worden. Gegebenenfalls könne der Grundstücksverkauf noch in diesem Jahr erfolgen, adressierte Hartmann in Richtung Julian Sebastian, Ortsbrandmeister von Watenstedt. Darüber hinaus sei das Hilfeleistungslöschfahrzeug für den Standort Söllingen bestellt und die Ausschreibung für den Einsatzleitwagen so gut wie abgeschlossen. Für das kommende Jahr stehe die Ausschreibung für zwei Tragkraftspritzenfahrzeuge mit Wasser – kurz TSF-W – für die Standorte Waten-stedt und den künftigen Feuerwehrstützpunkt Nord (Ingeleben, Dobbeln und Wobeck) in der Pipeline. Außerdem sollen alle Wehren bis 2021 mit einer Wärmebildkamera ausgestattet werden.

Am Ende befürwortete der Ausschuss den Antrag von Oliver Thews, für die Mitglieder der Feuerwehren der Samtgemeinde Heeseberg T-Shirts oder Shirts anzuschaffen, und beschloss eine entsprechende Empfehlung. „Es wäre schön, wenn die Kameraden einheitlich auftreten könnten“, lautete der Wunsch des Gemeindebrandmeisters.