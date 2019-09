Bericht: In diesem Jahr fünf Angriffe auf Soldaten

Berlin. Die Bundeswehr hat in diesem Jahr bereits fünf Fälle gemeldet, in denen Soldaten in Deutschland angegriffen worden sind. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Frage der Grünen-Fraktion im Bundestag. Demnach waren solche Angriffe in den vergangenen Jahren insgesamt eher selten: 2016 erfasste die Bundeswehr vier Vorfälle, 2017 einen und 2018 sieben. Unabhängig davon würden Beleidigungen und Angriffe auch im Meldewesen "Innere und Soziale Lage der Bundeswehr" erfasst, berichtet die "Welt". Die Statistiken könnten voneinander abweichen.

