Über 1000 Wolfenbütteler für effektiveren Klimaschutz

Wolfenbüttel. Über 1000 Wolfenbütteler demonstrierten am Freitag in Wolfenbüttel für einen effektiveren Klimaschutz.

Den Auftakt bei der Wolfenbütteler Klimaschutzdemonstration auf dem Wolfenbütteler Stadtmarkt machten am Freitagvormittag vor über 1000 Teilnehmern die Kinder und Erzieherinnen von der Villa Kunterbunt. Sie sangen: „Doch euren Müll, den könnt ihr selber behalten, den könnt ihr schön trennen und weiterverwerten. Und gar keinen Müll machen, das ist noch das Beste, das freut dann uns alle und wir feiern feste.“

hendrik Noske sang vor über 1000 Wolfenbütteler am Freitag auf dem Stadtmarkt „Image“ von John Lennon sowie „Deine Schuld“ und „Schrei nach Liebe“ von den Ärzten. Foto: Karl-Ernst Hueske

Aus allen städtischen Schulen eilten am Freitagvormittag Schülerinnen und Schüler zum Stadtmarkt. Sie folgten damit der Einladung der Wolfenbütteler Gruppe von „Fridays for future“ (FFF), die gemeinsam mit den örtlichen Umweltverbänden und Gewerkschaften zu dieser Großdemonstration eingeladen hatte. Auf dem Stadtmarkt trafen die Schüler und Lehrer aber auch auf viele ältere Wolfenbütteler, die sich mit den Forderungen der Jugendlichen nach einem besseren und effektiveren Klimaschutz solidarisch zeigten. Angesichts von über 1000 Demonstrationsteilnehmern zeigten sich Luise Bei der Wieden und Natalie Stickrodt, die die Demonstranten im Namen der FFF-Gruppe begrüßten, „überwältig von der großen Resonanz“. Bei der Wieden rief den Teilnehmern zu: „Das ist das beste Zeichen, um klar zu machen, dass uns das Klima nicht egal ist.“ Ihre Kollegin Natalie Stickrodt ergänzte: „Wir sind früher animiert worden, klimazerstörend zu leben. Wir benötigen aber eine klimafreundliche Umwelt.“ Sie forderte die Mitschüler auf, sich politisch zu engagieren oder in den Umweltverbänden mitzuwirken, die am Rande des Stadtmarktes mit Infoständen vertreten waren. Unter dem Beifall der Zuhörer forderte sie zum Schluss: „Lasst uns gemeinsam die Klimakrise bewältigen.“

Klima-Demo in Wolfenbüttel

Kinder und Erzieherinnen von der Villa Kunterbunt gestalteten den Auftakt. Foto: Karl-Ernst Hueske

Wie in Wolfenbüttel der Klimaschutz verbessert werden kann, das machte Felix Haustein deutlich. Die FFF-Gruppe, die sich jeden Montag ab 19 Uhr in der Veränderbar trifft, erarbeitet derzeit ein konkretes Maßnahmenpaket zu den Themen Mobilität, Energie und Verwaltungshandeln. Er forderte alle Schüler auf, sich an der Erarbeitung mit Ideen zu beteiligen. Vor dem Bankhaus Seeliger konnten auch schon Ideen auf die Straße geschrieben werden. Dort stand unter anderem zu lesen: „Weniger Plastik kaufen“, „Keine Kohlekraft“ oder auch „Tempo 30 in der Stadt und Tempo 100 auf Autobahnen“. Und ein Sprecher der BUND-Gruppe ergänzte unter anderem noch: „Einhalten des Pariser Klimaabkommens, Kohleausstieg bis 2030, weg von klimaschädlichen Verhaltensweisen.“

Klimaschutz-Demo in der Region

Aber nicht nur Jugendliche ergriffen auf der Kundgebung das Wort. Die 62-jährige Ursula Kleber dankte den Jugendlichen für ihr Engagement. Sie beklagte, dass die Infrastruktur auf den Dörfern so zerstört worden sei, dass man auf den Dörfern ohne Autos nicht mehr auskomme. Eleonore Bischoff von der Wolfenbütteler Atom-Ausstiegsgruppe, die sich inzwischen auch für den Kohleausstieg stark macht, verwies auf die Gefahren von Asse II, lud zur Teilnahme an den Mahnwachen ein und forderte zum Schluss: „Klima- und Umweltschutz vor Profitmaximierung.“

Julia Korb als Sprecherin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft dankte den Schülern für den gewaltfreien und konstruktiven Widerstand. Sie forderte die Schüler auf, mit ihren Lehrern über konkrete Umweltprojekte ins Gespräch zu kommen. Sie betonte zudem, dass auch alle Gewerkschaften die FFF-Bewegung unterstützen.

Nach der Kundgebung auf dem Stadtmarkt begab sich ein über einen Kilometer langer Demonstrationszug durch die Wolfenbütteler Innenstadt, wobei mit Sprechchören und Plakaten ein besserer Klimaschutz gefordert wurde. Am Rande der Veranstaltung, an der auch Bürgermeister Thomas Pink und Landrätin Christiana Steinbrügge als Beobachter teilnahmen, war zu erfahren, dass die Stadt demnächst eine Klimabroschüre für Kinder herausgeben wird und dass ein Klimaschutzmanager eingestellt werden soll, der künftig gemeinsam mit den allen am Klimaschutz interessierten Bürgern zusammenarbeiten kann. Wie groß das Interesse am Klimaschutz in Wolfenbüttel ist, das wurde am Freitag mehr als deutlich.

