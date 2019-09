Brexit: Johnson beantwortet drängende Fragen der Bürger

Das Brexit-Chaos nimmt kein Ende: Premierminister Boris Johnson ist in der Nacht zu Dienstag zum zweiten Mal mit einem Antrag auf eine vorgezogene Neuwahl am 15. Oktober gescheitert.

Für vorgezogene Wahlen Mitte Oktober stimmten am frühen Dienstagmorgen lediglich 293 Abgeordnete. 434 Ja-Stimmen, also eine Zwei-Drittel-Mehrheit, wären jedoch nötig gewesen, damit der Antrag durchgeht.

Jetzt ist das Parlament in der von Johnson verordneten Zwangspause. Bei der Schließungszeremonie kam es zu tumultartigen Szenen. Mit Protestschildern kritisierten Abgeordnete das Vorgehen Johnsons, der die Parlamentspause deutlich ausgeweitet hatte.

Es gibt damit keine Möglichkeit mehr für eine Neuwahl vor dem geplanten Brexit-Datum am 31. Oktober. Die Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 11. September: Drängende Fragen zum Brexit – Boris Johnson antwortet

20.31 Uhr: Boris Johnson hat sich in einer Video-Sprechstunde auf Twitter und Facebook den Fragen mehrerer Bürger zum Brexit gestellt. Dabei ging es indirekt auch um die Parlamentspause. Zumindest fragte eine Bürgerin, ob die britische Regierung aktuell nicht die Demokratie missachte. Johnson antwortete, dass seine Regierung höchst demokratisch handele, weil sie den Brexit umsetzen wolle. Damit würde das Ergebnis der Brexit-Abstimmung der Bevölkerung von 2016 umsetzen.

Als Johnson zu den Verhandlungen mit der EU befragt wurde, behalf er sich mit Allgemeinplätzen. Konkrete Aussagen dazu, wie die Verhandlungen mit Brüssel verlaufen, gab es nicht.

12.02 Uhr: Nigel Farage, der Vorsitzende der Brexit-Partei, hat Premier Boris Johnson erneut einen Wahlpakt angeboten, um einen No-Deal-Brexit durchzubringen. Wie der „Guardian“ berichtet, brachte Farage einen Nicht-Angriffspakt für mögliche Neuwahlen ins Spiel.

11.28 Uhr: Schottlands höchstes Berufungsgericht urteilte nach Angaben der Klägerseite am Mittwoch, dass die Ausweitung unzulässig sei. Die Abgeordnete Joanna Cherry von der Schottischen Nationalpartei, die federführend an der Klage beteiligt war, sprach von einem historischen Urteil.

Der an dem Prozess beteiligte Rechtsanwalt Jo Maugham erklärte, ein Berufungsverfahren vor dem britischen Supreme Court werde am Dienstag beginnen. Ein Regierungssprecher äußerte sich enttäuscht über den Richterspruch.

10.40 Uhr: Auch die Labour-Partei steuert nach der konservativen Partei von Premierminister Boris Johnson auf einen Streit über den Brexit zu. Der stellvertretende Labour-Chef Tom Watson lehnt nach einem BBC-Bericht vom Mittwoch den Brexit ab und fordert ein neues Referendum zum Austritt Großbritanniens aus der EU. Zudem spreche sich Watson gegen Neuwahlen zur Lösung der politischen Blockade im Vereinigten Königreich aus. Das steht im Widerspruch zu Parteichef Jeremy Corbyn, der Neuwahlen verlangt und sich offen für einen Brexit zeigt.

Dienstag, 10. September: Autokonzerne vorsichtig bei Investitionen

12.32 Uhr: Angesichts der Hängepartie beim Brexit hält sich der Autokonzern PSA bei Investitionen in die britischen Werke seiner Tochter Opel zurück. „Wir können keine Investitionsentscheidungen treffen, ohne zu wissen, was passieren wird“, sagte Opel-Chef Michael Lohscheller am Dienstag auf der Internationalen Automobil Ausstellung (IAA) in Frankfurt. „Der Brexit könnte die Lieferketten in Europa und Großbritannien unterbrechen. Es stehen Arbeitsplätze und Investitionen auf dem Spiel. Jeder muss sich der Verantwortung bewusst sein.“

Montag, 9. September: Will Johnson das Gesetz gegen den No-Deal-Brexit ignorieren?

9.28 Uhr: Bei einem EU-Austritt ohne Abkommen sollen reisende Briten wieder zollfrei einkaufen können. Wer in ein Mitgliedsland der Europäischen Union reise, müsse bei einem No-Deal-Szenario keine britischen Verbrauchsteuern auf Zigaretten und Alkohol mehr zahlen, teilte das britische Finanzministerium am Dienstag mit.

Eine am Flughafen in London Heathrow gekaufte Flasche Wein könne dann um bis zu 2,23 Pfund billiger werden. „Wir wollen, dass die Menschen ihre verdienten Ferien genießen, und diese Entscheidung wird dazu beitragen, dass das Bargeld der Urlauber für ein bisschen mehr reicht“, erklärte Finanzminister Sajid Javid. Bislang ist der Einkauf in einem Duty-Free-Geschäft nur bei Reisen in Nicht-EU-Länder möglich.

Premierminister Boris Johnson verließ nach dem Start der Zwangspause das Parlamentsgebäude. Foto: Kirsty O'Connor / dpa

7.30 Uhr: Provozieren, zurücktreten, das Gesetz brechen: Viele Optionen hat Boris Johnson jetzt nicht mehr. Was der der Premierminister jetzt noch tun kann – und was davon ihn ins Gefängnis bringen könnte.

3.53 Uhr: Tumultartige Szenen vor der fünfwöchigen Zwangspause des britischen Parlaments: Abgeordnete der Opposition hielten am frühen Dienstagmorgen bei der Schließungs-Zeremonie Protestnoten mit der Aufschrift „zum Schweigen gebracht“ hoch und skandierten „Schande über euch“ in Richtung der Regierungsfraktion. Parlamentspräsident John Bercow sprach von einem „Akt exekutiver Ermächtigung“.

Johnson beharrte darauf, den EU-Austritt seines Landes auch nach Inkrafttreten des Gesetzes gegen einen No-Deal-Brexit nicht noch einmal zu verschieben.„Diese Regierung wird keine weitere Verzögerung des Brexits zulassen“, bekräftigte Johnson. Er bleibt damit auf Konfrontationskurs mit der Opposition und ehemaligen Mitgliedern seiner Fraktion, die einen EU-Austritt ohne Abkommen ablehnen.

1.35 Uhr: Das Unterhaus hat am frühen Dienstagmorgen eine vorgezogene Neuwahl in Großbritannien erneut abgelehnt. Der Antrag von Premierminister Boris Johnson verfehlte in der Nacht die notwendige Zweidrittelmehrheit aller Abgeordneten. Es gibt damit keine Möglichkeit mehr für eine Neuwahl vor dem geplanten Brexit-Datum am 31. Oktober.

Oppositionschef Jeremy Corbyn machte klar, dass die Abgeordneten einen EU-Austritt ohne Vertrag verhindern wollten. „So lange ein “No Deal’ nicht vom Tisch ist, werden wir nicht für die Auflösung dieser Kammer und eine Parlamentswahl stimmen.

0.25 Uhr: Boris Johnson hat im Londoner Parlament zum zweiten Mal einen Angrag auf Neuwahl gestellt.

20.42 Uhr: Das britische Unterhaus hat die Regierung am Montag zur Herausgabe von Dokumenten über die Planungen für einen EU-Austritt ohne Abkommen und über die Zwangspause des Parlaments aufgefordert. Ein entsprechender Beschluss wurde am Abend mit 311 zu 302 Stimmen angenommen.

Parlamentspräsident John Bercow (r.) gab am Montag bekannt, dass er am 31. Oktober zurücktreten werde. Foto: Mark Duffy / dpa

17.21 Uhr: Zu seinem angekündigten Rücktritt sagte der Sprecher des britischen Unterhauses John Bercow: „Während meiner Zeit als Sprecher habe ich versucht, die relative Autorität dieses Parlaments zu erhöhen, wofür ich mich absolut bei niemandem, nirgendwo, zu keiner Zeit entschuldigen werde.“

16.52 Uhr: Der Sprecher des britischen Unterhauses, John Bercow, will spätestens am 31. Oktober von seinem Amt zurücktreten. Sollte davor bereits eine Neuwahl ausgerufen werden, wolle er nicht mehr antreten.

16.36 Uhr: Das Gesetz gegen den No-Deal-Brexit ist am Montag in Kraft getreten. Das teilte der Sprecher des britischen Oberhauses mit.

12.50 Uhr: Das britische Parlament soll bereits am Montagabend in eine fünfwöchige Zwangspause geschickt werden. Das teilte ein Regierungssprecher in London am Montag mit. Die Sitzungen würden nach Beendigung der Arbeit des Parlaments am Montag bis Mitte Oktober ausgesetzt.

Der Regierungschef hatte Ende August erklärt, die gewöhnlich zweiwöchige Sitzungspause des Parlaments ab Mitte September bis zum 14. Oktober zu verlängern. Startzeitpunkt sollte den damaligen Angaben zufolge zwischen dem 9. Und 12. September sein.

10.45 Uhr: Premier Johnson will am Montag im Unterhaus erneut über eine vorgezogene Neuwahl am 15. Oktober abstimmen lassen. Um sie umzusetzen, braucht er eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Wie Neuwahlen in Großbritannien funktionieren, lesen Sie hier.

Brexit-Verhandlungen in Irland: Der britische Premier Boirs Johnson ist am Montag nach Irland gereist, um eine andere Lösung als den sogenannten „Backstop“ zu finden. Foto: Charles McQuillan / Getty Images

7.33 Uhr: Boris Johnson besucht am Montagvormittag in Dublin seinen irischen Amtskollegen Leo Varadkar, um einen der umstrittensten Punkte beim Brexit – die irische Grenzfrage – zu besprechen. Die EU und ihr Mitglied Irland wollen Kontrollposten an der Grenze zu Nordirland vermeiden, weil eine neue Teilung der Insel Unruhen auslösen könnte.

Bis eine andere Lösung gefunden wird, sollen für Nordirland weiter einige EU-Regeln gelten und Großbritannien in der EU-Zollunion bleiben. Diese „Backstop“ genannte Lösung lehnt Johnson ab.

6.47 Uhr: Großbritannien, die EU und die Welt rätseln über Boris Johnsons Strategie für die letzten sechs Wochen vor dem Brexit-Termin. Spekuliert wird, die Regierung könne mangels Alternativen versuchen, das Gesetz gegen den No-Deal-Brexit zu ignorieren. Außenminister Dominic Raab sprach in einem Interview mit dem Sender Sky News von einem „miserablen Gesetz“, das Johnson sehr genau überprüfen werde.

Der Premierminister sagte Reportern bereits am Freitag, das Gesetz sehe nur „theoretisch“ eine Brexit-Verschiebung vor – und schreckte damit seine Kritiker auf. Der Handlungsdruck für die No-Deal-Gegner ist enorm, weil Johnson dem Parlament eine mehrwöchige Zwangspause verordnet hat. Sie könnte bereits am Montagabend beginnen.

5.53 Uhr: Am heutigen Montag soll das Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit mit der Unterzeichnung durch Königin Elizabeth II. in Kraft treten. Es würde Premierminister Boris Johnson verpflichten, bei der EU um einen Fristverlängerung für den Brexit zu bitten, sollte bis 19. Oktober kein Austrittsabkommen unterzeichnet sein.

Sonntag, 8. September: CDU-Politiker Röttgen kritisiert Johnson harsch bei „Anne Will“

23.30 Uhr: Mit ungewöhnlich scharfen Worten hat der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen den Brexit-Kurs des britischen Premierministers Boris Johnsons kritisiert. „Das, was an Schaden entsteht, ist dramatisch“, sagte Röttgen, Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“.

„Wenn das so kommen würde, wird auch das Vereinigte Königreich nicht überleben.“ Schottland werde das zweite Unabhängigkeitsreferendum anstellen, Nordirland und Irland würden vielleicht auch Referenden durchführen. Die Tory-Partei sei im Grunde jetzt schon zerstört. Und „der Film“ sei noch nicht zu Ende.

Johnsons Plan sei, das Parlament zu suspendieren, um es rauszuhalten, um dann einen No-Deal-Brexit zu machen und kurz danach mit „dieser Trophäe“ die Brexit-Partei zu schlagen und in die Wahlen zu gehen, sagte Röttgen und fügte hinzu: „Wenn dabei die Opposition mitmacht, dann wäre sie nicht nur bescheuert, sondern (dann) wäre sie verantwortungslos.“ Er wisse, dass das nicht der Fall sei.

Röttgen sagte weiter, Johnson sitze nun in der Falle. Mit der Suspendierung des Parlaments habe er einen schweren Fehler begangen. Johnson hatte dem Unterhaus – konfrontiert mit parlamentarischen Manövern gegen einen Brexit ohne Abkommen – eine Zwangspause von Mitte September bis Mitte Oktober auferlegt. Mit der Zwangspause sinken die Chancen für die Opposition, ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit durchzubringen. (dpa/rtr/moi)

