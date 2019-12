Schaumparty zum Abschluss der Saison im Freibad Grasleben

Zur Freibadparty in Grasleben kamen etwa 1800 Menschen.

Grasleben. Partystimmung bis in den frühen Morgen: Etwa 1800 Menschen kamen zur Freibadparty nach Grasleben, um den Abschluss der Saison zu feiern.

Von der Bühne aus sorgte das DJ-Team Stefan und René für die passende Musik- und Lichtshow. Organisiert wird die Sause am Beckenrand traditionell vom Förderverein des Freibades. Bleibt am Ende des Kassensturzes noch Geld über, soll dieses in das Freibad investiert werden. Größter Traum der Förderer ist eine Heizung für das Wasser, um nicht mehr von den Außentemperaturen abhängig zu sein.

Es braucht immer eine kleine Weile Anlauf, bis sich die große Liege- und Spielwiese im Freizeitbad Grasleben so richtig füllt. Die Rahmenbedingungen stimmten: bestes Wetter, Sonnenschein, ein laues Lüftchen am Abend, perfekte Partybedingungen sind das. Auf der Bühne spielte sich das DJ-Team bis gegen 22 Uhr ein. Noch war der Tanzbereich frei, doch das sollte sich bald ändern. Rechts und links der Bühne in einem Halbkreis um die große Wiese waren Stände aufgebaut. Es gab Longdrinks, Cocktails, das klassische Bier und Alkoholfreies, Gegrilltes, Pommes, Salate, Crèpes und Eis aus dem Eiswagen. Der war wohl spontan engagiert worden, denn Eis, Kaffee und andere Leckereien hielt auch Manfred Nahr, Betreiber der Imbissbude im Bad, bereit.

Ab 22 Uhr etwa legten die Musiker auf der Bühne richtig los, machten Stimmung. Jetzt ging ein Song in den anderen über, immer der perfekte Beat, und die Wiese füllte sich. „Das ist normal. Die Menschen glühen vor und kommen dann zu unserer Party“, sagte Veronika Koch vom Förderverein.

Und die Gäste sollten zu späterer Stunde eine Überraschung erleben. Zu flotten Sprüchen startete der DJ die Schaummaschine oberhalb der Tanzfläche. Es regnete, diesmal glücklicherweise nur Schaum. „Wir sind hier im Freibad, Ihr dürft auch mit nacktem Oberkörper tanzen“, forderte der DJ auf.

Die Stimmung war gut, und so soll es auch bis zum Ende geblieben sein. Vermutlich waren dafür mehrere Faktoren verantwortlich: Die Polizei zeigte sich immer mal wieder auf der Wiese, der Sicherheitsdienst aus Helmstedt hatte alles im Griff, und die Ehrenamtlichen der DRK-Bereitschaft mit Kräften aus Helmstedt, Grasleben, Schöningen, Königslutter und Gifhorn waren auf alle Eventualitäten vorbereitet.

„Wir sind sehr zufrieden“, sagte Veronika Koch am Sonntagnachmittag, wenngleich eine Aufgabe dann doch anstrengend sei: die Müllentsorgung.