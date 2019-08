Landtagswahl Sachsen: CDU liegt in Umfrage noch vor AfD

Die Sachsen wählen einen neuen Landtag – und wie in Brandenburg, wo ebenfalls am Sonntag gewählt wird, geht es vor allem um diese Frage: Wird die AfD stärkste Kraft? Es wäre das erste Mal, dass die Partei eine Landtagswahl gewinnt.

In Sachsen ist das nach jüngsten Umfragen noch etwas unwahrscheinlicher geworden: Die CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer kann ihren Vorsprung etwas ausbauen.

Sachsen-Wahl: Das Wichtigste in Kürze

Sachsen wählt am 1. September einen neuen Landtag

Laut jüngsten Umfragen wird die CDU zwar deutlich verlieren – aber mit 32 Prozent doch stärkste Kraft bleiben

Die rechtspopulistische AfD liegt demnach bei 24,5 Prozent

Freitag, 30. August: Wahlkampf-Endspurt in Sachsen

16.44 Uhr: Der Leipziger Politikwissenschaftler Hendrik Träger erwartet die spannendsten Landtagswahlen seit 1990 – neben Sachsen auch in Brandenburg, wo ebenfalls am Sonntag gewählt wird. In beiden Ländern hätten sich die Volksparteien fast nie ernsthaft Gedanken darüber machen müssen, ob sie stärkste Kraft werden oder nicht. Nun müsse sich die CDU Sachsen nach der Bundestags- und Europawahl schon zum dritten Mal mit der AfD um Platz 1 duellieren, sagt Träger.

Landtagswahlkampf in Sachsen: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Ministerpräsident Michael Kretschmer bei einem Termin in Dresden. Foto: Robert Michael / dpa

Nach seiner Ansicht haben die sächsische CDU und die SPD in Brandenburg das Problem, dass ihre Wahlkämpfe von der Situation der Bundesparteien beeinflusst werden. „Die sächsische CDU hat das Problem, dass (CDU-Chefin) Annegret Kramp-Karrenbauer fast kein Fettnäpfchen auslässt. Sie tritt sehr unglücklich als Parteivorsitzende auf“, schätzt Träger ein.

Auch Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sagt: „Das öffentliche Bild, was die Bundesregierung seit Monaten abgibt, ist nicht hilfreich für uns. Wir kommen alle nicht von diesem Bundestrend weg.“ In der letzten Phase des Wahlkampfes konnte er dennoch auf Kramp- Karrenbauer bauen, die kreuz und quer durch den Freistaat reiste.

Auswirkungen auf die Bundespolitik würde die Wahl auf jeden Fall haben, ist sich Politikforscher Träger sicher. Eine Niederlage der CDU in Sachsen werde man auch Kramp-Karrenbauer anlasten: „Wenn es aus Berlin Rückenwind oder zumindest Windstille gegeben hätte, wäre es für die CDU okay gewesen. Aber so gab es immer mal Gegenwind.“

12.05 Uhr: Wahlkampf-Endspurt in Sachsen: Die Parteien erwarten viel Bundesprominenz.

Ministerpräsident Kretschmer wird um 17 Uhr gemeinsam mit CDU -Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem Nikolaikirchhof in Leipzig auftreten.

-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem Nikolaikirchhof in Leipzig auftreten. Die Grünen laden um 16.30 Uhr zum Wahlkampfabschluss ebenfalls nach Leipzig: Neben dem Spitzenduo Wolfram Günther und Katja Meier wird auch der Bundesvorsitzende Robert Habeck erwartet

laden um 16.30 Uhr zum Wahlkampfabschluss ebenfalls nach Leipzig: Neben dem Spitzenduo Wolfram Günther und Katja Meier wird auch der Bundesvorsitzende Robert Habeck erwartet Bei den Linken wird der Chef der Bundestagsfraktion, Dietmar Bartsch, in Leipzig erwartet

wird der Chef der Bundestagsfraktion, Dietmar Bartsch, in Leipzig erwartet SPD-Spitzenkandidat Martin Dulig wird in Dresden unterwegs sein

wird in Dresden unterwegs sein Die AfD plant ihren Wahlkampfabschluss am Samstag in Görlitz

10.26 Uhr: Deutliches Votum: Bei der (theoretischen) Frage nach dem Wunsch-Ministerpräsidenten – ein Punkt des ZDF-Politbarometers – liegt CDU-Mann Michael Kretschmer deutlich vor der Konkurrenz. Gegenüber dem AfD-Spitzenkandidaten Jörg Urban führt Kretschmer mit 67 zu 9 Prozent, im Vergleich mit dem Linken-Spitzenkandidaten Rico Gebhardt liegt Kretschmer bei 62 Prozent, Gebhart bei 9 Prozent.

Landtagswahlen im Osten

Jörg Urban, Spitzenkandidat der AfD in Sachsen. Foto: Robert Michael / dpa

9.43 Uhr: Jörg Urban, Parteichef und Spitzenkandidat der AfD Sachsen, hat das Ziel seiner Partei bekräftigt, in dem Bundesland stärkste politische Kraft zu werden und die Regierung anzuführen.

Die AfD wolle nicht mitregieren, sondern regieren, sagte er am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“. „Wir wollen stärkste Kraft werden.“ Auch habe die AfD notfalls auch die Geduld abzuwarten, wenn im Landtag zunächst eine Koalition gegen die AfD gebildet werden sollte. „Die Zukunft gehört uns.“

Urban, der dem national-konservativen Flügel der rechtspopulistischen Partei angehört, wies Vorwürfe zurück, die AfD plane einen Umsturz. „Wir wollen mit demokratischen Mitteln in Regierungsverantwortung kommen.“

• Die AfD könnte – vor allem in Brandenburg – erstmals als stärkste Kraft aus einer Landtagswahl hervorgehen. Wann die Partei gewinnt und verliert, sehen Sie hier:

‣ Interaktive Chronik: Wann die AfD in Umfragen gewinnt - und verliert Wann die AfD in Umfragen gewinnt - und verliert

Der 54-jährige Urban bekräftigte bei dem Auftritt im ZDF, dass die AfD den Kohleausstieg ablehne. Deutschland lüge sich die Tasche voll, wenn es seine Kohlekraftwerke abschalte und danach grundlastfähigen Strom etwa aus Polen oder Tschechien importiere, wo er aus Kohle oder Atomkraft komme. Seine Partei wolle beides: einen Strukturwandel in der Lausitz und die Kohleverstromung erhalten.

• Hintergrund: Vor den Ost-Wahlen: Wie weiter in der Lausitz ohne Kohle?

9.15 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat seine klare Abgrenzung zur AfD unterstrichen. „Der AfD darf man keine Verantwortung für dieses Land übertragen. Das ist eine Partei, die immer weiter in den Rechtsextremismus abrutscht“, sagte er am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“. „Das werden wir in den nächsten Monaten und Jahren ganz deutlich sehen.“

Kretschmer hatte in den vergangenen Monaten eine Zusammenarbeit mit der AfD immer wieder kategorisch ausgeschlossen. Er warf der Partei vor, „in den letzten 48 Stunden auf eine ganz üble Weise“ im Internet zu mobilisieren. Deswegen gehe es jetzt darum, in den letzten verbleibenden Stunden zu vermitteln: „Hier geht es darum, wie Sachsen sich in den nächsten Jahren entwickeln kann. Dass wir ein Land haben, was positiv gestaltet ist, wo der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt wird und nicht die Spaltung weiter vorangetrieben wird.“

• Hintergrund: AfD gegen CDU – Der harte Kampf um Sachsen

Donnerstag, 29. August: CDU baut Vorsprung vor AfD in Sachsen aus

22.15 Uhr: Kurz vor der Landtagswahl hat die CDU in Sachsen laut einer Umfrage ihren Vorsprung auf die AfD weiter ausgebaut. In dem am Donnerstagabend veröffentlichten ZDF-Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen liegt die Partei von Ministerpräsident Michael Kretschmer bei 32 Prozent (plus 1 Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche).

Die AfD kommt auf 24,5 Prozent (minus 0,5). Ähnliche Tendenzen hatten auch andere Umfragen in den vergangenen Tagen ergeben. Auf den weiteren Plätzen liegen in Sachsen die Linke (14 Prozent, unverändert), Grüne (11 Prozent, plus 2) und SPD (8,5 Prozent, minus 0,5). Die FDP muss demnach mit unverändert 5 Prozent um den Einzug in den Landtag bangen.

33 Prozent der Befragten waren sich der Umfrage zufolge noch nicht sicher, wen oder ob sie wählen.

22 Uhr: Wahlkampfhilfe von CDU-Politiker und Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hatte sich Sachsens Ministerpräsident Kretschmer verbeten – „Maaßen hat genügend Ärger gemacht“, sagte Michael Kretschmer im Interview mit unserer Redaktion. Doch die CDU wird beim Wahlkampf im Osten Hans-Georg Maaßen nicht los – am Donnerstagabend trat er bei einem Termin der Werteunion im brandenburgischen Hoppegarten bei Berlin auf.

(moi/ac/les/dpa)