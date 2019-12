Helfen ist für Leon Golus aus Offleben selbstverständlich

Leon Golus stimmt das Verhalten von anderen Badegästen, die sich in unmittelbarer Nähe zu dem in arge Not geratenen jungen Mann aufhielten, nachdenklich.

Schon als Jugendlicher ist Leon Golus vielfältig ehrenamtlich aktiv. Helfen ist für den 16-Jährigen aus Offleben eine Selbstverständlichkeit – auch in Notsituationen. Nun ist der Gymnasiast ein Kandidat für die diesjährige Wahl zum Helmstedter des Jahres.

Leon Golus ist ein ruhiger, besonnen wirkender junger Mann, der notfalls aber auch beherzt zupacken kann.

So wie am 24. Juni im Waldbad Birkerteich. Da sprang der ausgebildete Rettungsschwimmer in voller Montur ins Schwimmerbecken und bewahrte einen Nichtschwimmer vor einer Katastrophe. „Ich habe gesehen, dass der junge Mann es nicht mehr geschafft hat, den Kopf über Wasser zu bringen und auch nicht in der Lage war, den eigentlich nahen Beckenrand zu erreichen", berichtete uns Leon Golus am Donnerstag bei einem Termin im Waldbad.

Bei besagter Rettungsaktion war Leon Golus allerdings nicht zufällig im Waldbad. Als Mitglied des Ortsverbandes Helmstedt der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) hilft er regelmäßig bei der Badaufsicht. Leon Golus hat seinen Notfalleinsatz für sich selber gut verarbeitet und sieht keinen Hinderungsgrund, das ehrenamtliche Engagement einzuschränken.

Nachdenklich stimmt den begeisterten Schwimmer hingegen das Verhalten von anderen Badegästen, die sich in unmittelbarer Nähe zu dem in arge Not geratenen jungen Mann aufhielten. „Das waren seine Freunde oder Bekannten, aber keiner von denen hat geholfen", erinnert sich Leon Golus an das für ihn unvorstellbare Verhalten.

Für Leon Golus ist Helfen und Unterstützung gewähren eine Selbstverständlichkeit. So hilft er neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit auch noch bei den Schwimmkursen der DLRG, ist im Jugendvorstand des Helmstedter DLRG-Ortsverbandes für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, und organisiert Zeltlager mit. Zudem trainiert Leon Golus zweimal wöchentlich seine eigenen Rettungsschwimmer-Fähigkeiten und geht zweimal in der Woche zum Schwimmtraining beim Helmstedter SV.

Selbstredend nimmt Leon Golus auch an Schwimmwettkämpfen teil. Mit der Frage, ob ihm denn das alles nicht manchmal zu viel werde und er seine Freizeit nicht vielleicht auch anders verbringen möchte, weiß Leon Golus nicht so recht etwas anzufangen. „Es macht mir einfach Spaß", sagt Leon Golus schließlich.