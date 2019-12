Wolfsburg erhält das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“

Weil sie sich seit Jahren erfolgreich für die Rechte von Kindern und Jugendlichen einsetzt, hat die Stadt Wolfsburg jetzt das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“ verliehen bekommen. Anne Lütkes, Vorstandsvorsitzende des Vereins „Kinderfreundliche Kommunen“, überreichte im Beisein von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) ein symbolisches Siegel samt Urkunde an Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs.

Eine neue Auszeichnung ist es nicht für die Stadt: bereits 2014 hatte sie den Titel verliehen bekommen. Grund dafür war ein umfassender Maßnahmenplan mit dem Ziel, die Umsetzung der seit 30 Jahren geltenden Kinderrechtskonvention zu vereinfachen. Konkret heißt das: Die Stadt hat unter anderem eine Kinder- und Jugendkommission sowie einen Kinderbeirat ins Leben gerufen, die bei allen wichtigen jugendpolitischen Themen in den Entscheidungsprozess mit einbezogen werden.

Diese Mitbestimmung wurde jetzt noch einmal verstärkt: unter anderem dürfen Kinder, die schon seit längerem Mitglied des Beirates sind, ab sofort auch an zusätzlichen Ausschusssitzungen teilnehmen – etwa wenn es um die Planung neuer Baugebiete geht. Einer der Gründe, warum sich die Stadt jetzt weitere drei Jahre bis einschließlich 2021 mit dem Titel schmücken darf.

„Wir haben schon in den 1980er Jahren Kinder mitbestimmen lassen, wenn es darum ging, wo ein neuer Spielplatz entstehen soll“, sagt Oberbürgermeister Mohrs. Seine Parteikollegin zeigte sich davon begeistert.

„Wir wollen dafür sorgen, dass Kinder in allen Belangen der Gesellschaft mitbestimmen dürfen, dass sie geschützt, gefördert und beteiligt werden. Vor allem aber wollen wir erreichen, dass die Erwachsenen das auch umsetzen.“ Ein wichtiger Schritt sei es deshalb, die Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen, dafür würden sie und ihre Partei sich derzeit stark machen.

Wolfsburg sei bislang erst die zweite Stadt überhaupt, deren Siegel verlängert wurde. „Ich würde mir wünschen, dass noch mehr Städte sich ein Beispiel an dem nehmen, was hier Großartiges umgesetzt wurde“, so Giffey.

Mohrs war nicht der einzige, der ein Präsent entgegennehmen durfte: Auch die Vertreter des Kinderbeirates und der Jugendkommission bekamen Jutebeutel und das Maskottchen des Ministeriums, Freddy den Adler, überreicht.

Zu den Feierlichkeiten auf dem Rathausplatz war darüber hinaus der Kinderrechte-Bus des Ministeriums gekommen, der eine Vielzahl an Spielen und Mitmachaktionen anbot.