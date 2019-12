Wäldchen Beberburg bei Heiningen ist jetzt Speicherwald

Die Gemeinde Heiningen sorgte in der Vergangenheit schon oft für bundesweite Aufmerksamkeit. 1982 baute die Feuerwehr den längsten Tretroller der Welt, kam damit ins Guinness-Buch der Rekorde. Wenige Jahre später verlegte die Wehr die längste Schlauchleitung der Welt bis nach Hannover. 1994 spielte das ganze Dorf Heiningen Lotto. Das Fernsehen startete Live-Schalten dorthin, wo das gesamte Dorf die Ziehung der Lottozahlen live verfolgte. 4000 Euro für den Spieleinsatz hatte die Dorfgemeinschaft gesammelt, unter dem Strich sprangen magere drei Richtige heraus.

Und nun das: Wieder zieht Heiningen Aufmerksamkeit auf sich – erneut bundesweit. Die Beberburg, ein 13 Hektar großer Mischwald zwischen Heiningen und Werlaburgdorf, ist durch den Naturschutzbund Deutschland (Nabu) als Pilotprojekt zum Speicherwald erklärt worden. Ein Banner am Waldrand mit dem Schriftzug „Speicherwald Beberburg“, der am Dienstagabend enthüllt wurde, weist darauf hin.

Rückblick: Im Jahr 2000 hatte eine private Initiative um den damaligen Heininger Umweltbeauftragten Heinrich Engler und Andreas Memmert, zur Jahrtausendwende Bürgermeister in Heiningen, den „Verein zum Schutz der Beberburg“ gegründet. Angrenzend an das Waldgebiet befinden sich zwischen Heiningen und Börßum Kiesteiche, die wirtschaftlich genutzt werden.

Auch die Beberburg drohte, dem Kiesabbau zum Opfer zu fallen, entsprechende Kaufverträge des Abbauunternehmens lagen beim Notar. Der neue Verein grätschte in regelrecht letzter Sekunde dazwischen, kaufte das Areal für 70.000 D-Mark selbst. Geld, das durch die Bingo-Umweltlotterie, die Volksbank Börßum-Hornburg, einen Kredit der Gemeinde Heiningen und Spenden zusammengekommen war.

Der Verein überließ das Wäldchen in den Folgejahren sich selbst. Es wurde zu einem Urwald, den bestenfalls noch Tiere oder Wanderer durchstreiften, der aber nicht mehr bewirtschaftet wurde. In diesen Ur-Wäldchen, die seiner natürlichen Entwicklung überlassen werden, werde mehr Kohlenstoff als in reinen Wirtschaftswäldern gespeichert und damit ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet, verdeutlichte Memmert. Diese Ur- oder Speicherwälder dienten dem Hochwasserschutz – ein wichtiges Zukunftsthema, denn nahe der Beberburg fließen Warne und Oker. Aber auch für die Artenvielfalt sei der Speicherwald unentbehrlich, denn im Gebiet der Beberburg und des angrenzenden Archäologie- und Landschaftsparks Kaiserpfalz Werla leben rund 80 teils seltene Vogelarten wie Schwarzstorch, Nachtigall, Eisvogel oder Rotmilan.

„Ab heute spielen wir in Sachen Naturschutz in der Bundesliga“, sagte Memmert. Das Projekt Beberburg sei indes längst nicht am Ende. Ziel des Vereins sei, eine sieben Hektar große Fläche zwischen Heiningen und der Beberburg zu kaufen, um das Areal mit vernässten Flächen und aktivierten Gräben zu renaturieren. 400.000 Euro koste dieses Projekt, verriet Memmert, 115.000 Euro durch Umwelt-Fördermittel des Landes habe der Verein per Bescheid bereits sicher.