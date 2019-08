Hongkong: Flughafen geschlossen – Auseinandersetzung droht

Hongkong. In Hongkong droht die Lage zu eskalieren. Demonstranten haben nun dafür gesorgt, dass der Flugbetrieb am Flughafen eingestellt wurde.

In den vergangenen Wochen haben Demonstranten in Hongkong mehrfach gegen Polizeigewalt und umstrittene Gesetze demonstriert. Am Montag hat sich die Lage verschärft: Der Flugbetrieb am Flughafen von Hongkong wurde eingestellt. Tausende Demonstranten hatten die Abflugs- und Ankunftshalle zuvor blockiert.

Der Flughafen sprach in einer Mitteilung von ernsthaften Störungen des Flugbetriebs. Die Behörden in Hongkong ziehen derweil Sicherheitskräfte zusammen – teilweise mit Panzerwagen und schweren Waffen.

Proteste in Hongkong: Das Wichtigste in Kürze

Seit Wochen protestieren Bürger gegen ein mittlerweile ausgesetztes Auslieferungsgesetz

Das Gesetz sah vor, kriminelle Bürger Hongkongs ggf. nach China auszuliefern

In den vergangenen Wochen wurden bereits U-Bahnen, Züge und Busse blockiert

Am Montag wurde der Flughafen Hongkongs blockiert.

Wir berichten im News-Blog laufend aktuell über die Entwicklungen in Hongkong:

Montag, 12. August

14.36 Uhr: Das Auswärtige Amt wies auf die Streichungen am Flughafen von Hongkong hin und riet angesichts der aktuellen Lage in Hongkong weiterhin dazu, lokale Medien zu verfolgen, Demonstrationen und Menschenansammlungen weiträumig zu meiden und den Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge zu leisten.

Am Flughafen Hongkong haben Demonstranten den Flugbetrieb lahmgelegt. Foto: Vincent Thian / dpa

Schwarz gekleidete Aktivisten skandierten im Flughafen Parolen. Die Polizei solle einer Demonstrantin, die am Wochenende durch ein Gummigeschoss schwer im Gesicht verletzt worden war, ihr Auge „zurückgeben“.

Die Lufthansa strich wegen der anhaltenden Proteste am Airport mehrere Flüge in die Millionenmetropole Hongkong. Betroffen waren Lufthansa-Verbindungen von München und Frankfurt sowie der Swiss nach Zürich, wie ein Konzernsprecher mitteilte.

Vorgehen der Polizei besorgt Bürger in Hong Kong

13.30 Uhr: Die chinesische Staatszeitung „Global Times“ berichtet über Polizeieinheiten, die nahe Hongkong zusammengezogen wurden. In Shenzhen, der Nachbarstadt Hongkongs seien demnach Truppen zu einer Übung zusammengekommen. Ein ähnliches Manöver mit Tausenden Polizisten hatte es in Shenzhen schon in den vergangenen Wochen gegeben.

Bereits in den letzten drei Tagen hatten Demonstranten am Flughafen gegen die Regierung demonstriert. Der Flugbetrieb verzögerte sich deshalb aber nicht groß.

Proteste in Hongkong: Schon seit Wochen Auseinandersetzungen

In der einstigen britischen Kronkolonie Hongkong kommt es seit mehr als zwei Monaten immer wieder zu massiven Protesten, die regelmäßig mit Ausschreitungen enden. Am Wochenende war es in der Finanzmetropole erneut zu heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen.

Die Polizei setzte Schlagstöcke und Gummigeschosse ein. Tränengas wurde auf den Straßen Hongkongs und erstmals auch im Inneren einer U-Bahnstation eingesetzt. Gewaltbereite Demonstranten warfen Steine. Die Polizei warf Regierungsgegnern vor, Einsatzkräfte mit Brandsätzen verletzt zu haben. Bei der Gewalt in Hongkong fragten Beobachter: Sind Schlägertrupps von Peking beauftragt?

Auslöser für die Demonstrationen war ein – inzwischen auf Eis gelegter – Gesetzentwurf zur Auslieferung mutmaßlicher Krimineller an China. (dpa/ac)