"Ocean Viking" rettet weitere Migranten im Mittelmeer

Rom Das neue Rettungsschiff der Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen hat weitere Migranten im Mittelmeer gerettet. Mehr als 80 Menschen seien aus einem Schlauchboot geborgen worden, teilte SOS Méditerranée auf Twitter mit. Es war die zweite Rettung in weniger als 24 Stunden. Schon am Freitag hatte die "Ocean Viking" bei ihrem ersten Einsatz mehr als 80 Menschen gerettet. Wohin die nunmehr über 160 Migranten an Bord gebracht werden, ist ungewiss, da Italien und Malta keine Schiffe mit Bootsflüchtlingen mehr in ihre Häfen lassen wollen.

