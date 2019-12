stars@ndr2 in Wolfenbüttel: 36.000 feierten mit Mark Forster

Am Nachmittag aß er in der Innenstadt noch Spagetti-Eis, am Abend spielte er vor 36.000 Zuschauern „Am Exer“ in Wolfenbüttel: Mark Forster

Wolfenbüttel. 36.000 Besucher waren Samstag beim Open-Air-Event in Wolfenbüttel. Musikalische Top-Acts sorgten für Stimmung. Die Polizei hatte einen ruhigen Abend.

Fünf nationale und internationale Top-Acts, 36.000 Fans auf dem Ostfalia-Campus, Sonne satt und acht Stunden klasse Stimmung auf und vor der Bühne. Kurzum: Das Open-Air-Festival stars@ndr2 in Wolfenbüttel war ein Erfolgs-Event. Kamen im vergangenen Jahr – auch aufgrund extremer Hitze – „nur“ 20.000 Musikfans auf das Gelände „Am Exer“, so riss der Besucherstrom bei der inzwischen vierten Wolfenbütteler Auflage des Festivals seit 2014 einfach nicht ab.

Wer pünktlich auf das Gelände gelangte, der durfte sich freuen über hochkarätige Künstler auf der Bühne. Dass Frans Zimmer aka DJ Alle Farben sein Pensum bereits am frühen Nachmittag als „Opener“ abspulte, hatte konkrete Gründe. Der 34-jährige Berliner war am späten Samstagabend noch für einen Auftritt beim Sonne-Mond-Sterne-Festival in Saalburg (Thüringen) gebucht.

stars@ndr2 - live in Wolfenbüttel - Teil 1

Die Strumbellas singen bei stars@ndr2 in Wolfenbüttel barfuß

Auf Alle Farben folgte ELI, 21-jähriger Shooting-Star aus Köln. Der deutete bereits am Vormittag als Gast der NDR2-Radio-Livesendung aus der Wolfenbütteler Fußgängerzone an, dass es für ihn nicht gewöhnlich ist, vor mehreren Zehntausend Menschen zu spielen.

Sonnenscheinmelodien und ein bisschen Herzschmerz in den Liedtexten gab es von den Strumbellas um Barfuß-Sänger Simon Ward. Der stampfende Alternative-Folkrock des Sextetts aus Toronto ging ins Ohr und in die Beine – ihre Wolfenbütteler Fangemeinde hatten die Kanadier nicht nur bei ihrer Hymne „Spirit“ auf ihrer Seite.

stars@ndr2 in Wolfebüttel

Mark Forster will Spagetti-Eis

Vor inzwischen Nacht-dunkler Kulisse lieferten Walking on Cars Eindringliches ab. Die perfekt geölte Stimme von Sänger Patrick Sheehy gab der aus der irischen Provinz Kerry stammenden Band etwas Eindringliches. Die Iren begeisterten und sie hoben sich den emotionalen Höhepunkt für den Schluss auf: Ihren Hit „Speeding cars“. Sheehys unverwechselbares Stimmorgan gab ihm die besondere Note – einfach echtes Kerrygold.

Und dann Mark Forster. Viele Tausend Besucher waren nur wegen des 35-Jährigen, der Brille und Baseballcap zu seinem Markenzeichen gemacht hat, auf das Gelände gekommen. Seine „Extrawünsche“ hatte der Hit-Lieferant im Laufe des Tages erfüllt bekommen: Morgens ein Spagetti-Eis, nachmittags die Besichtigung in der Produktion eines Wolfenbütteler Kräuterlikör-Herstellers. „Verdammt, seid ihr Viele“, stellte Forster noch vor dem ersten Song fest. 19 Songs von „Flash mich“ bis „Bauch und Kopf“, Konfettiregen inklusive. Forster lieferte gewohnt stimmungsvoll ab.

stars@ndr2 - live in Wolfenbüttel - Teil 2

Polizei: Nur ein, zwei kleinere Raufereien

Von dem, was auf der Bühne passierte, bekam Polizei-Sprecher Frank Oppermann nichts mit. Er gestand kleine Probleme ein: „Bei der Anreise der Besucher war die Salzdahlumer Straße dicht“, so der Sprecher der Polizeiinspektion Wolfenbüttel. „Es sind unerwartet viele Besucher sehr früh und mit dem Auto angereist.“ Deshalb habe es vor allem an den Parkplatz-Einfahrten gestockt. „Erst als wir dort das Personal verstärkt hatten, lief es wieder rund.“

Die Einsatzkräfte der Polizei verlebten indes einen unter dem Strich vergleichsweise ruhigen Abend: „Ein, zwei kleinere Raufereien unter Jugendlichen gab es“, berichtete Oppermann „Die hatten wir aber schnell im Griff.“ Ruhig blieb es auch für die Feuerwehr. „Wir mussten nur ein paar verschlossene Toilettentüren aufhebeln, sonst nichts“, sagte Sprecher Tobias Stein. „36 Versorgungen und zwei Transporte ins Klinikum wegen chirurgischer Sachen“, meldete Kreisbereitschaftsleiter Heiner Schumacher für das DRK – ein durchaus arbeitsreicher Tag für die Rot-Kreuz-Helfer.

Mark Forster in der Wolfenbütteler Fußgängerzone