Empörung über AfD-Wahlwerbung mit SPD-Ikone Willy Brandt

Die AfD Brandenburg hat mit einem Wahlplakat, auf dem ein Porträt und ein Zitat Willy Brandts zu sehen sind, große Empörung ausgelöst.

Wie der Berliner „Tagesspiegel“ berichtet, zeigt das Plakat Brandts Worte „Mehr Demokratie wagen“, eine Ankündigung aus seiner Regierungserklärung im Oktober 1969, wenige Tage nach seiner Vereidigung als erster sozialdemokratischer Bundeskanzler der Bundesrepublik. Unter dem Brandt-Zitat behauptet die AfD: „Wir schreiben Geschichte“.

SPD-Politiker Wolfgang Thierse: Instrumentalisierung Brandts „obszön“

Der SPD-Politiker und ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse zeigte sich gegenüber dem „Tagesspiegel“ entsetzt über die Instrumentalisierung Brandts durch die rechtspopulistische Partei. Dass sie sich auf Willy Brandt berufe, sei „ein grober Missbrauch und schlicht obszön“.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil reagierte auf Twitter auf den Bericht: „Willy Brandt steht für Frieden, Freiheit & die Einheit Deutschlands. Die AfD für Spaltung und Hetze! Im Westen, im Osten, einfach überall. Aber hey, in Geschichte war die AfD ja noch nie gut ...“

Schwesig: AfD „benutzt und beschmutzt“ Willy Brandts Erbe

Auch Manuela Schwesig, kommissarische SPD-Chefin und Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, äußerte sich: „Es ist unsäglich, dass die AfD, das Erbe von Willy Brandt benutzt und beschmutzt“, schrieb Schwesig.

AfD vergleicht sich mit Bürgerrechtlern der DDR

Am 1. September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. In den jüngsten Umfragen lagen SPD und AfD gleichauf bei 19 Prozent oder die AfD lag mit 21 Prozent vor der SPD mit 18 Prozent. Spitzenkandidat ist Andreas Kalbitz, Landes- und Fraktionsvorsitzender der AfD Brandenburg. Kalbitz gehört zur völkischen AfD-Gruppe „Der Flügel“ um Björn Höcke.

Für ihren Wahlkampf bedient sich die AfD Brandenburg auch an anderen Stellen in der Geschichte. Auf ihrer Webseite spricht sie potenzielle Wähler mit „Werde Bürgerrechtler“ an, wer möchte, kann sich Aufkleber mit „Wir sind das Volk“, der Aufforderung „1989 – 2019 / Vollende die Wende“ und dem AfD-Logo ausdrucken. Mit dem Ruf „Wir sind das Volk“ hatten die Demonstranten während der friedlichen Revolution 1989 in der DDR ihre Forderung nach mehr Demokratie unterstrichen und die Wende herbeigeführt.

Thierse mahnt: nicht auf AfD-Hetze hereinfallen

Auf der Webseite stellt die AfD noch weitere Analogien zur Bürgerrechtsbewegung her. Es gebe auch 30 Jahre nach der Wende keine „wirkliche Meinungsfreiheit“; wer heute „anders“ denke, „wird genauso unterdrückt, wie es einst die Stasi tat“.

Auch diese Vergleiche gehen SPD-Politiker Thierse, der selbst zur Bürgerrechtsbewegung in der DDR gehörte, zu weit. Dem „Tagesspielgel sagte er, die Gleichsetzung der Bundesrepublik von heute mit der DDR von damals sei eine „unglaubliche Verharmlosung der DDR“; die Brandenburger sollten auf „Solche Hetze, die auch noch von westdeutschen AfD-Funktionären inszeniert wird, nicht hereinfallen“. Spitzenkandidat Kalbitz stammt aus München.

Brandenburger, die noch nicht wissen, für wen sie bei der Landtagswahl am 1. September stimmen sollen, können sich beim „Wahl-O-Mat“ der Bundeszentrale für politische Bildung Entscheidungshilfe holen. (moi)