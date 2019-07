Mo, 29.07.2019, 19.57 Uhr

Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny soll zurück im Gefängnis sein. Am Sonntag wurde er mit angeschwollenem Gesicht und Hautrötungen ins Krankenhaus eingeliefert. Nawalnys Ärztin und seine Anwältin vermuten, er könnte in seiner Zelle mit Gift in Berührung gekommen sein.