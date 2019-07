Fall Lübcke: Weitere Ermittlungen gegen mutmaßlichen Mörder

Neue Ermittlungen gegen Stephan E., den Tatverdächtigen im Mordfall Lübcke: Am Donnerstag ist erneut das Wohnhaus des 45-Jährigen durchsucht worden.

Die Ermittler prüfen eine Beteiligung von Stephan E. in einem bisher ungeklärten, früheren Fall, wie die Staatsanwaltschaft Kassel am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte.

Weitere Angaben machte die Staatsanwaltschaft nicht. Wie „Spiegel Online“ zuerst berichtete, geht es um einen Angriff auf einen irakischen Flüchtling vor dreieinhalb Jahren. Der damals 22 Jahre alte Asylbewerber wurde in Lohfelden bei Kassel von Unbekannten mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt.

Stephan E. sitzt in Untersuchungshaft – Neue Durchsuchungen in Wohnhaus

Nach Informationen unserer Redaktion begründen die Umstände, die jetzt zur neuen Durchsuchung des Hauses von Stephan E. führte, zwar weitere intensive Ermittlungen. Es ist allerdings unklar, wie heiß die Spur ist, die auch im Fall des jungen Irakers nun den mutmaßlichen Lübcke-Mörder E. ins Visier der Strafverfolger bringt.

Es bestehe „der Anfangsverdacht einer Straftat“, so die Strafverfolgungsbehörden. Die Ermittler stellten am Donnerstag in dem Haus des mutmaßlichen Rechtsterroristen Gegenstände sicher. Im Blick hatte die Polizei dabei vor allem Messer und Fahrräder von E.

Der irakische Asylsuchende war im Januar 2016 unweit der Unterkunft für Flüchtlinge in Lohfelden von einem Täter mit einem Messer schwer verletzt worden. Der Täter konnte damals unerkannt auf einem Fahrrad fliehen.

Der Rechtsextremist soll im Juni den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) mit einem Kopfschuss getötet haben.

Tausende protestieren gegen rechte Demo in Kassel

Der mutmaßliche Täter, gegen den die Bundesanwaltschaft wegen Mordes ermittelt, sitzt in Untersuchungshaft. Der Generalbundesanwalt geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Der 45-jährige Stephan E. hatte die Tat gestanden und später sein Geständnis widerrufen.

Der Fall Walter Lübcke hat in Deutschland eine breite Diskussion über rechten Terror ausgelöst. Nicht nur Außenminister Heiko Maas sprach davon, dass Deutschland damit ein Problem habe. Die Details am Mord an Lübcke offenbarte indes ein Netz von Nazis und wie organisiert der Rechtsextremismus in Deutschland ist. (dpa/les/cu)