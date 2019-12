Sieben Monate Haft wegen Angriffs auf Feuerwehrmann

Zu sieben Monaten Haft verurteilte das Amtsgericht einen Mann aus dem Kreis Wolfenbüttel, weil er Feuerwehrkräfte während eines Einsatzes angegriffen hat. Der Mann hatte sich Anweisungen an einer Absperrung widersetzt und war einem Feuerwehrmann mit einem Reifen seines Autos über einen Fuß gefahren.

Der 62-Jährige muss allerdings nicht hinter Gitter. Das Gericht setzte die Strafe für zwei Jahre zur Bewährung aus. Der Angeklagte muss außerdem 500 Euro an die Freiwillige Feuerwehr Wolfenbüttel zahlen und dort auch zehn Sozialstunden ableisten.

Zu dem Vorfall war es am Rande eines Feuerwehreinsatzes am 16. Januar an der Krummen Straße in Wolfenbüttel gekommen. Die Wehr hatte wegen eines Brandes unter anderem die Zufahrt in die Harzstraße und auf den Harztorplatz gesperrt. Zwei Wehrmitglieder standen an der Absperrung und wiesen Autofahrer an, über die Kommiss-Straße und den Kornmarkt weiterzufahren. Der 62-Jährige ignorierte jedoch die Anweisungen der beiden ehrenamtlichen Helfer.

Vor Gericht bestreitet er nicht, dass es zu einer Konfrontation an der Einfahrt zur Harzstraße kam. Er habe aber nicht bemerkt, dass er dem Opfer über den Fuß gefahren sei. Er habe dringend einen Termin wahrnehmen wollen. Dazu wollte er auf einen Parkplatz beim Roncalli-Haus fahren: „Ich habe nicht verstanden, warum ich nicht die paar Meter bis dahin fahren durfte.

Als sehr bedrohlich schildern die beiden Feuerwehrleute die Situation am Beginn der Harzstraße. Auf Höhe eines Schnellimbiss’ hätten sie dort die Straße abgesperrt. Der Angeklagte habe sein Fahrzeug sehr nah an ihren Kollegen herangesteuert, sagt die 21-jährige Feuerwehrfrau. „Er war mit seinem Bauch direkt am Außenspiegel dran.“ Trotz Erklärungen sei der Mann dann noch einmal weitergefahren. Sie habe sich vor das Fahrzeug gestellt. Er sei auf sie zugerollt. Zwei Meter sei er zunächst weggewesen. Dann nur noch 20 Zentimeter. Vergeblich habe sie zuvor deutlich gemacht, dass ein Fachwerkhaus brenne und es um Menschenlegeben gehe.

Auch ihr 19-jähriger Kollege schildert eine bedrohliche Situation. Als der Wagen zügig ankam, seien er und seine Kollegin zunächst weiter in die Mitte der Fahrbahn gegangen, um den Fahrer zu stoppen. Dieser habe zunächst angehalten, Dann sei er aber wieder losgefahren und habe die Räder sogar nach rechts eingeschlagen – dorthin wo der Feuerwehrmann stand. Anschließend habe er den Rückwärtsgang eingelegt und sei davongerast.

Dabei nahm er Verletzungen zumindest billigend in Kauf. Davon sind der Richter und auch Staatsanwalt Ulrich Brunke überzeugt. Brunke fordert sieben Monate Haft auf Bewährung sowie 500 Euro für eine soziale Einrichtung. Lediglich vom Vorwurf einer Unfallflucht sei der Angeklagte freizusprechen – aus Mangel an Beweisen. Der Angeklagte wollte mit Vehemenz in die Straße hinein“, sagt Brunke. Die beiden jungen Feuerwehrleute seien erheblich erschrocken. Die Einsatzkräfte hätten um Menschenleben gekämpft. „Darüber hat sich der Angeklagte in Überheblichkeit hinweggesetzt, um sein Ziel zu erreichen.“

Auch der Richter hebt auf den Egoismus des Angeklagten ab: „Sie wollten niemanden verletzen, aber sie wollten da durch.“ Dass er den Feuerwehrleuten gegenüber keinen Respekt gezeigt habe, sei noch keine Straftat. Das Vorgehen des Angeklagten sei aber als Angriff auf die Einsatzkräfte zu werten, als versuchte Körperverletzung und versuchte Nötigung. Die Arbeit der freiwilligen Kräfte sei für die Gesellschaft existenziell wichtig. „Diese Leute müssen geschützt werden“, betont Kuhlmann.

Stadtbrandmeister Olaf Glaeske begrüßt das Urteil: „Ich bin beeindruckt. Ich hatte nicht mit dieser Härte gerechnet. Ich freue mich, dass es nicht nur ein Gefühl ist, dass wir bei den Einsätzen geschützt sein sollten, sondern, dass das auch von der Rechtsprechung bestätigt wird.“

Während der Verhandlung wird auch deutlich, dass es beim gleichen Einsatz am gleichen Ort auch noch weitere Vorfälle gab. Die 21-jährige Feuerwehrfrau berichtet, sie habe noch einen weiteren Autofahrer angezeigt. Der Fall werde aber von der Staatsanwaltschaft nicht mehr weiter verfolgt.

Einen Kommentar zum Artikel lesen Sie hier: Respekt für Helfer