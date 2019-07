Washington Nach der Wahl von Boris Johnson zum neuen Premierminister Großbritanniens hat US-Präsident Donald Trump dem Brexit-Hardliner gratuliert. Glückwunsch an Boris Johnson, dass er neuer Premierminister des Vereinigten Königreichs geworden ist, schrieb Trump auf Twitter. "Er wird großartig sein!", so Trump weiter. Johnson hatte das Rennen um die Nachfolge von Premierministerin Theresa May haushoch für sich entschieden. Er wird das Amt des Regierungschefs morgen übernehmen.

