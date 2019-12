Amtsgericht verhandelt nach Angriff auf Feuerwehrmann

Eng war es, als die Feuerwehr wegen eines Bandes in der Krummen Straße in der Innenstadt im Einsatz war.

Es kommt vor, dass Rettungskräfte bei Einsätzen von Passanten attackiert werden – auch in Wolfenbüttel. Ein Vorfall hat nun ein juristisches Nachspiel. Das Amtsgericht verhandelt am Donnerstag gegen einen Mann, der einen Feuerwehrmann mit dem Auto bedrängt haben und ihm über den Fuß gefahren sein soll. Tatort soll der Harztorplatz gewesen sein.

Die Feuerwehr war im Einsatz, weil es in einem Haus an der Krummen Straße brannte. Die Feuerwehr hatte wegen des Einsatzes einige Straßen abgesperrt. Unter anderem war die Zufahrt von der Bahnhofstraße auf den Harztorplatz nicht möglich. Ein Autofahrer soll die Absperrung aber offenbar ignoriert haben. Im Schritttempo soll er auf einen Feuerwehrmann zugefahren sein. Schließlich sei er dem Mann mit einem Rad über den Fuß gerollt. Die Stahlkappe im Schuh des Mannes habe ihn vor Verletzungen geschützt, berichtete die Polizei.

Es war wohl nicht der einzige Angriff auf Rettungskräfte an diesem Tag. Laut Stadt wurde auch eine Feuerwehrfrau von einem Autofahrer angegangen. Der Mann habe ihr eine Haltekelle aus der Hand geschlagen und verlangt, dass sie ihm ihren Namen und ihr Geburtsdatum nenne, damit er sie anzeigen könne (wir berichteten).

Beim Feuerwehreinsatz ging es derweil um Leben und Tod. Im Obergeschoss eines Fachwerkhauses war ein Brand ausgebrochen. Zwei Menschen wurden verletzt. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stand ein Balkon in Flammen. Zwei Verletzte wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.

Bürgermeister Thomas Pink sagte: „Ich bin entsetzt darüber, was passiert ist.“ Die Stadt kündigte an, eine Strafanzeige zu stellen.

Die beiden Vorfälle sind Einzelfälle, erklärt Feuerwehrsprecher Tobias Stein am Montag auf Nachfrage. Trotzdem gehen Bürger nicht immer friedlich und respektvoll mit Feuerwehrleuten um, wenn diese im Einsatz sind. Stein nennt weitere Beispiele. Beim Hochwassereinsatz sei eine Feuerwehrfrau am Schiffwall beinahe umgefahren worden. Vor einigen Monaten sei die Feuerwehr wegen eines Waschbären auf einer Tanne am Hauptfriedhof im Einsatz gewesen. Ein Autofahrer habe trotz Absperrung versucht, seinen Weg auf der Lindener Straße fortzusetzen. In diesem Fall sei es aber keine Ignoranz gegenüber den Einsatzkräften gewesen, meint Stein: „Die Person war schlichtweg überfordert.“ Ein weiterer Vorfall stammt aus dem vergangenen November. Auch damals hatte die Feuerwehr Straßen abgesperrt. Ein Autofahrer sei an einer Absperrungen einfach vorbeigefahren.

Und es seien nicht immer junge, unerfahrene Autofahrer, die die Regeln missachteten. Stein: „Das ist durchaus die ältere Generation.“

Ob die Zahl solcher Fälle zunehme, sei schwer abzuschätzen. „So etwas gibt es immer mal wieder“, sagt Stein. Durch die sozialen Medien werde es der Öffentlichkeit aber eher bekannt.

Trotzdem haben sich seiner Beobachtung nach die Umgangsformen verändert: „Ich denke, die Hemmschwelle ist kleiner geworden, und der Respekt ist nicht mehr da.“