Steinmeier: Mut der Hitler-Attentäter bleibt unvergessen

Morgen jährt sich der Aufstand vom 20. Juli 1944 gegen das Hitler-Regime zum 75. Mal. Anlass, all der Frauen und Männer zu gedenken, die Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet haben. „Ihr Mut bleibt uns unvergessen“, so Bundespräsident Steinmeier.