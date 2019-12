Tod im „D-Zug“: Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

Blick in den „D-Zug“ in der Friedrich-Wilhelm-Straße. Gleich vorn im Lokal soll die 60-Jährige den mutmaßlichen Täter vom Barhocker gestoßen haben. Der stach daraufhin auf die Frau mit einem Messer ein.

Der 26-jährige Verdächtige aus dem tödlichem Streit in der Kneipe „D-Zug“ sitzt nach Angaben der Staatsanwaltschaft nun in Untersuchungshaft. Er hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Die Polizei hat nach der Veröffentlichung von Fahndungsfotos, die mit Überwachungskameras aufgenommen wurden, hat den mutmaßlichen Täter gefasst.

Nach einem Streit soll er die Frau mit einem Messer so schwer verletzt haben, dass sie auf dem Weg ins Krankenhaus starb. Bei dem Mann handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um einen 26-jährigen Braunschweiger mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Nach der Öffentlichkeitsfahndung habe die Polizei Hinweise auf die Identität des 26-jährigen Tatverdächtigen bekommen und diesen an seiner Wohnanschrift in Braunschweig in der Nacht zum Donnerstag festgenommen, erklärt Erste Staatsanwältin Julia Meyer.

Wie waren die Reaktionen im „D-Zug“?

Im „D-Zug“ zeigte man sich am Donnerstag erleichtert über den schnellen Fahndungserfolg der Polizei. „Sie haben ihn. Das ist gut“, sagte die Inhaberin, die sich mit ausgehängten Fahndungsbildern an der Tür an der Tätersuche beteiligte. Sie habe den auf den Fotos abgebildeten Mann noch nie in ihrer Kneipe gesehen, sagt sie, die anderen nicken.

Unter ihnen hatte sich die Festnahme des Tatverdächtigen noch in der Nacht wie ein Lauffeuer herumgesprochen. Ist der auf den Fotos abgebildete Mann der Täter? Da sei man sich ziemlich sicher, soweit man das angesichts der Qualität der Fotos sagen kann, die einen bärtigen Mann schräg von oben zeigen.

Wie man im „D-Zug“ inzwischen erfahren hat, hatte sich der mutmaßliche Täter zuvor in der Gaststätte „Goldfinger“ gleich um die Ecke aufgehalten und dort Bier getrunken. Das Fahndungsbild zeigt ihn dabei.

Wie kam der mutmaßlicheTäter aufs Überwachungsvideo?

Auch hier, im „Goldfinger“ in der Wallstraße, sei der Mann nie zuvor gesehen worden, sagen Gäste. Wie wir erfahren, habe man der Polizei nach dem Zeugenaufruf die Bilder aus einer Überwachungskamera zur Verfügung gestellt. Die Kamera sei aus Sicherheitsgründen und völlig legal im Lokal installiert.

Wie kam es zur tödlichen Messerattacke?

Zum Tatzeitpunkt am Freitag gegen 17 Uhr sollen sich sieben Personen im „D-Zug“ aufgehalten haben. Wie es zu dem Streit kam, der so dramatisch eskalierte, sei unklar. Man habe nicht mitbekommen, worum es ging. Die Frau habe gleich vorn im Lokal auf einem Hocker gesessen. Ein Messer habe niemand bemerkt.

Warum wird wegen Mordverdacht ermittelt?

Die Staatsanwaltschaft geht offensichtlich davon aus, dass der junge Mann heimtückisch handelte, als er der 60-Jährigen das Messer in den Leib stieß. Heimtückisch wäre sein Vorgehen dann, wenn das Opfer arglos gewesen wäre, das heißt, dass es einen Messerangriff nicht erwartet hat und auch nicht erwarten konnte.

Mord wird nach dem Strafgesetzbuch mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft, Totschlag mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren.

Welche Gäste verkehren im „D-Zug“?

Den „D-Zug“ gibt es in der Friedrich-Wilhelm-Straße seit 1980. Schon vorher hatte es ein gleichnamiges Lokal ein Stück weiter am früheren Hauptbahnhof gegeben.

Nachbarn bescheinigen dem rund um die Uhr geöffneten Szene-Lokal - neben „Treff“, „Bratröhre“, „Goldfinger“ - eine Art Kult-Status. Es habe sich längst von einer „Hardcore“-Kneipe zu einer normalen Bierkneipe entwickelt, einem Anlaufhafen für Gestrandete und Einsame. Streit gebe es eigentlich nie, sagt die Inhaberin. 80 Prozent der Leute seien Stammgäste.

Dieser Artikel wurde aktualisiert.