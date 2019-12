Der Superintendent singt den Freischießen-Song für Peine

Das 422. Freischießen in Peine war das allerschönste. Wie jedes Jahr. Darin waren sich alle Akteure einig, wie beim Bürgerkönigsfrühstück von Bürger-Jäger Nils Wesner am Dienstag im Saal des Bürger-Jäger-Corps zu hören war – an dieser Stelle abgesehen von der unschönen Auseinandersetzung von rund 50 Personen auf dem Festplatz und dem Brand in einem Schausteller-Wohnmobil auf dem Hagenmarkt, bei dem ein Hund sein Leben lassen musste.

Der neue Bürgerkönig war bei seinem ersten großen Empfang für Spitzenvertreter aus Politik und Verwaltung, Kirche und Gesellschaft gerade einmal eine Nacht nach seiner Proklamation immer noch hin- und hergerissen. „Ich bin 23 Jahre alt – und Bürgerkönig der Stadt Peine“, sagte er, „unfassbar.“ Er werde alles geben, um ein würdiger Bürgerkönig der Stadt zu sein.

Die Bunten Umzüge - das Jugendblasorchester Rochdale/Heywood brachte den Peiner Nachrichten ein Ständchen. Foto: Thorsten Pifan

Nicht nur der Bürgerkönig ist in diesem Jahr besonders jung, sondern die ganze Königsrunde. Bürger-Jäger-Hauptmann Christopher Selle hatte es genau ausgerechnet: „Das Durchschnittsalter beträgt 32,8 Jahre.“ Bürgermeister Klaus Saemann überbrachte dem neuen Bürgerkönig die Glückwünsche des Rates und der Verwaltung sowie aller Bürger der Stadt. Launig stellte er fest: „Mein drittes Jahr als Bürgermeister, und wieder bin ich nicht Bürgerkönig geworden.“ Ebenso launiger Einwurf von Bürgerschaffer Thomas Weitling: „Er trifft nicht...“

Doch Saemann kündigte an, er wolle in seinem Bemühen nicht nachlassen. Zum Beleg dafür, dass auch ein Bürgermeister König könne, unternahm er einen Exkurs in die Geschichte des Freischießens. In die ganz alte Geschichte – demnach war der Peiner Bürgermeister namens Hose, im Amte von 1720 bis 1738, im Jahr 1733 Bürgerkönig. Und es folgten etliche weitere, denen der Königsschuss gelang.

Schließlich versicherte Saemann, in seinem Job als Bürgermeister sei es ihm auch im vergangenen Jahr an nicht einem einzigen Tag langweilig geworden. Und setzte nach: „Ich bin mal gespannt, wie das erst wird, wenn ich dann auch noch Bürgerkönig bin.“

Zum Abschluss des Bürgerkönigsfrühstücks gab es für die Anwesenden noch eine besondere Überraschung. Das kirchliche Wort sollte diesmal der Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Peine, Dr. Volker Menke, sprechen. Doch er sprach nicht, sondern er sang. Mit Gitarrenbegleitung des Musikers Matthias Möhle, auch bekannt als SPD-Landtagsabgeordneter, trug er seinen Freischießen-Song vor. Für sein Loblied auf das Peiner Fest hatte er den Hit „Marmor, Stein und Eisen bricht“ von Drafi Deutscher umgedichtet. Die Gäste jubelten!