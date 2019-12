Supermarkt entsteht in Lebenstedt – bekannte Ketten interessiert

Laufende Bauarbeiten für mehrere Mammut-Vorhaben von Investor Helmut de Jong beherrschen derzeit das Bild an der Chemnitzer Straße. Sie betreffen zum einen die wegen baurechtlicher Frage pausierende Errichtung des neuen Deichmann-Hauses samt Tiefgarage und Bank-Filiale. Intensiver Innenausbau findet derzeit im Dormero-Hotel statt, das kurz vor der Eröffnung steht. Und massiv umgegraben wird auf dem ehemaligen Preussag-Gelände gegenüber dem Rathaus, wo ein neuer Lebensmittelmarkt entsteht. Doch wer die Gebäude am Ende nutzt, das ist laut de Jong zwar grundsätzlich, aber noch nicht im Detail geklärt.

So steht der Investor nach eigenen Angaben weiterhin in Verhandlungen mit mehreren bekannten Supermarkt-Ketten, die Interesse an einer Ansiedlung bekundet haben. Entstehen soll an der Chemnitzer Straße ein rund 1700 Quadratmeter fassender Nahversorger mit einer Tiefgarage und rund 200 ebenerdigen Parkplätzen. Er soll im Frühjahr 2020 eröffnen. Das nebenan gelegene viergeschossige Bürogebäude aus den 50er-Jahren ist laut de Jong bereits komplett modernisiert worden. Es werde weiterhin von der Preussag Immobilien GmbH, der Inbetriebnahmegesellschaft Transporttechnik Salzgitter (IGT), dem Jobcenter und der WAG Salzgitter Wohnungs-GmbH genutzt, so de Jong. Abgesprungen ist derweil die Stadt, die ursprünglich auch Interessen an weiteren Büroflächen gezeigt hatte.

Auch zwei Ladenflächen de Jongs im Erdgeschoss des Dormero-Hotels und die leerstehenden Geschäftsräume des Elka-Kaufhauses sind noch nicht vergeben. Auch hier gibt es nach Angaben des Investors Interessenten. Doch die Verhandlungen seien derzeit noch nicht abgeschlossen.