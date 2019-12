In Emmerstedt wird der Vatertag zum Familientag

Ein Spaß für die ganze Familie war Emmerstedts erste Dorfrallye am Himmelfahrtstag. Mehr als 20 Gruppen, die aus mindestens drei Personen bestehen mussten, hatten sich bei Organisatorin Katja Weber-Diedrich im Vorfeld dazu angemeldet.

Rund 120 Teilnehmer versammelten sich schließlich gut gelaunt am sonnigen Donnerstagvormittag zum Rallye-Start auf dem Schützenplatz. „An neun Stationen hier im Ort warten Aufgaben auf Euch, die Ihr lösen müsst“, erläuterte die stellvertretende Vorsitzende des SV Emmerstedt, der das Familienvergnügen anlässlich seines 100-jährigen Bestehens aus der Taufe gehoben hatte, die Spielregeln und ergänzte: „Zusätzlich findet Ihr auf Eurem Laufzettel noch fünf Fragen zu Emmerstedt, die es zu beantworten gilt!“

Blitzschnell schoss Colin auf dem Rollbrett durchs Pfarrhaus. Foto: Markus Brich

Sodann marschierten die munteren Gruppen in drei Wellen los zu den Rätsel-, Spiel- und Spaß-Stationen, die Mitglieder von neun Emmerstedter Vereinen verteilt im Ort vorbereitet hatten. Und die Kirchengemeinde St. Petri, der Förderverein Emmerstedt, die Krabbelgruppe „Kleine Strolche“, der Gesangverein Harmonie, die Feuerwehr, der Arbeiter-Samariter-Bund, der SVE-Förderverein Fußball, die Schützengesellschaft und der Heimatkreis hatten sich für die Rally-Teilnehmer wahrlich allerhand einfallen lassen.

Im Gerätehaus der Feuerwehr galt es beispielsweise ein Puzzel aus verschiedenen Rohr- und Schlauchkupplungen auf Zeit zusammenzusetzen. Punkte gab es für die Zahl der Kupplungen, die durchgängig miteinander verbunden werden konnten. Vor allem für Nicht-Feuerwehrleute eine knifflige Angelegenheit – und vielleicht auch ein Anreiz, über ein aktives Engagement in der Ortswehr nachzudenken.

Turbulent ging es auch im Pfarrsaal zu, wo die Krabbelgruppe „Kleine Strolche“ einen Geschicklichkeitsparcours aufgebaut hatte. Glücklich dabei, die Gruppen, die Kinder in ihren Reihen zählten: Denn die ließen dort „die Großen“ mitunter ziemlich alt aussehen.

Ob beim Boule, Torwandschießen oder der Expedition zu den Schätzen des Emmerstedter Museumshofes, die Herausforderungen der Emmerstedter Dorfrallye boten für jedes Talent, ganz gleich ob Mann, Frau, Kind, Jugendlicher oder Erwachsener, eine Chance zu glänzen.

Die Gruppe „Rottingham Drag Racing“ gewann die Dorfrallye vor den Teams „Tischtennis & Co“ und „Dobbie’s Land“. Foto: Privat

„Was die einzelnen Vereine sich da haben einfallen lassen, ist großartig“, lobte Katja Weber-Diedrich den Einsatz aller rund 40 Helfer bei der Dorfrallye und freute sich riesig: „Der Plan, am Himmelfahrtstag mit dem ganzen Dorf etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen, statt dass jeder Verein nur für sich feiert, ist aufgegangen.“ So ließen am Ende nach der letzten Station auf dem Sportplatz Helfer wie Rallye-Gäste den Tag mit einer fröhlichen Feier ausklingen.

Und weil es dort für die Sieger, das Team Rottingham Drag Racing, einen Wanderpokal gab, dürfte eine Wiederholung der gelungenen Familienaktion ausgemachte Sache sein.