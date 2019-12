Gifhorner EU-Kandidatin Düpont zittert sich ins EU-Parlament

Gifhorn. Lena Düpont, die Kandidatin für das EU-Parlament in Brüssel war hin und hergerissen. Am Montagmorgen war klar: Sie hat es geschafft.

Im Parteibüro der Gifhorner CDU lagen klarer Wahlsieg und Unsicherheit ganz nah beieinander. Die Christdemokraten freuten sich über jede neue Schnellmeldung zur Bürgermeisterwahl in Gifhorn. Nur Lena Düpont, die CDU-Kandidatin des Bezirks Nordost-Niedersachsen für das EU-Parlament in Brüssel war hin- und hergerissen. Bis zum Schluss wusste die Gifhornerin nicht, ob es für sie reicht, trotz des dritten Listenplatzes in Niedersachsen. Bei den verharrenden Werten um 28 Prozent war es ganz knapp – „da kommt es auf das Verhältnis der Bundesländer an, das ist schwierig auszurechnen“. Am Montagmorgen war klar: Düpont hat es geschafft - wenn auch knapp.

Der Wahlabend war für Düpont also ein Wechselbad der Gefühle. Gehofft hatte sie auf 32 Prozent, wenigstens. Im Kreis Gifhorn hat die CDU diesen Wert fast getroffen. Aber auch der war schon ein Verlust gegenüber den 41,8 Prozent von vor fünf Jahren. Düpont: „Das Ergebnis kann unseren Ansprüchen nicht genügen.“ Andreas Kuers sagte es unverhohlen: Die Grünen hätten die richtigen Themen gehabt – Umwelt und Klima. Konsequenzen müsse die CDU nun auch im Landkreis ziehen: „Wir müssen uns Gedanken machen um die zukünftige Generation“ – gleich bei der nächsten Klausurtagung Mitte Juli. Stadtverbandsvorsitzende Ingrid Pahlmann: „Wir stecken den Kopf aber nicht in den Sand.“

Schräg gegenüber, im Hof des Speicherhöfchens, feierten die Wahlsieger des Abends, Bündnis 90/Die Grünen. Viola von Cramon aus Göttingen wird wohl künftig auch die Gifhorner im EU-Parlament vertreten. „Was die Jugendlichen mit Fridays for Future losgetreten haben, ist enorm“, sagte Kreis-Chef Pesi Daver ganz berauscht. Dass ihnen die Gifhorner etwas weniger Stimmen gegeben haben als der Bundesdurchschnitt – geschenkt. „Das grüne Milieu ist ja eher städtisch. Und dass wir im Nordkreis Orte mit 20 Prozent haben, wäre vor Jahren noch undenkbar gewesen.“ Landtagsabgeordnete Imke Byl: „Viele Leute sind jetzt aufgewacht.“

Die Chance, dass Anna Neuendorf aus Hillerse als SPD-Ersatzkandidatin für den Wolfsburger Franco Garippo nach Brüssel zieht, ging ohnehin gegen Null. „Für Garippo müsste die SPD ihr Ergebnis verdoppeln.“ Die Zahlen nahm sie bei der SPD-Wahlparty im Cappu Bistro dennoch nicht gelassen: „Das ist ein Weckruf für die Partei. Wir müssen weiter nach links!“ Von Rücktrittsaufforderungen wollte sie aber noch Abstand nehmen. Sie sei erst einmal nur froh, dass die AfD weniger Stimmen als befürchtet bekommen habe.

Im Kreis Gifhorn schnitt die AfD gar etwa ein Prozent schlechter ab als auf Bundesebene. Im Papenteich und Meinersen sei man mit aktiven Mitgliedern schlechter aufgestellt, so der Kreisvorsitzende Stefan Marzischewski-Drewes. „In Gifhorn, Wesendorf und Sassenburg haben wir mehr.“ Aber eine Marke um die 10 Prozent sei ohnehin weit unter den Erwartungen gewesen: „Unser Ziel ist klar verfehlt. Greta hat alles massiv überlagert. Unser bundespolitische Wahlkampf war schlecht.“ Die AfD sei „mit einem blauen Auge davongekommen“.

„Ziemliche Enttäuschung“ herrschte auch bei der FDP: „Wir haben mehr erwartet“, sagte Kreis-Sprecher Herbert Schäpertöns. Mit 4,8 Prozent liegt die Partei auf Kreisebene unter dem Bundesschnitt. Woran hat es gelegen? „Bei vielen hat die FDP wohl immer noch das Image der Arbeitgeberpartei.“