Gifhorns Bürgermeister Nerlich mit über 60 Prozent bestätigt

Champagner! Erste Stadträtin Kerstin Meyer köpfte Sonntagabend im Ratssaal eine Flasche und stieß mit Bürgermeister Matthias Nerlich an. Dem alten und neuen Bürgermeister der Stadt Gifhorn. Die Gifhorner hatten ihr Stadtoberhaupt nach seiner ersten Amtszeit seit 2011 mit 60,06 Prozent bestätigt.

Der 46-Jährige toppte seine damalige absolute Mehrheit von 50,26 Prozent um fast zehn Prozentpunkte bei einer markant um fünf Prozentpunkte auf 55,4 Prozent gestiegenen Wahlbeteiligung.

Der Christdemokrat blieb im Triumph seiner Haltung treu und umarmte Parteifreunde und Unterstützer ebenso wie seine Konkurrenten. Nerlich werte den Wahlausgang als „tolles Ergebnis für meine Kollegen im Rathaus“, namentlich für seine Vertreterin Kerstin Meyer und betonte in Richtung Rat: „Dort bleibe ich einer von vielen.“

Nerlichs drei Konkurrenten landeten mit weitem Abstand auf den Plätzen. Zweite wurde im zweiten Anlauf nach 2011 die Grüne Nicole Wockenfuß mit 15,24 Prozent (2011: 10,82). Dritter wurde der Sozialdemokrat Gunter Wachholz mit 14,93 Prozent. Damit halbierte er nahezu das Ergebnis des 2011 angetretenen SPD-Bewerbers Thomas Böker. AfD-Kreischef Stefan Marzischewski-Drewes kandidierte erstmals für das Bürgermeisteramt. Sein Ergebnis: 9,76 Prozent.

Nerlich blieb überhaupt nur in zwei von 33 Urnen-und vier Briefwahlbezirken knapp unter der 50-Prozent-Schwelle, in der Diakonie Kästorf und in der Fritz-Reuter-Schule. Seinen Top-erzielter er mit 72,3 Prozent in Neubokel. Auch in Nicole Wockenfuß’ Kästorfer Nachbarschaft blieb es bei einem Verhältnis von 66,8 Prozent zu 13,6 Prozent zu Nerlichs Gunsten. SPD-Mann Wachholz kam nur in einem Gamsener Wahllokal über die 20-Prozent-Schwelle , sackte dafür in Kästorf auf 11 Prozent. AfD-Kandidat Marzischewski-Drewes kam auf Werte zwischen 15,7 Prozent in der Fritz-Reuter-Schule und 6,2 bis 6,6 Prozent in Wilsche und Neubokel. Die geringste Wahlbeteiligung von 26,7 Prozent verzeichnete die Diakonie Kästorf, Höchstwerte von 53 bis 55,7 Prozent gab es in Neubokel und Gamsen sowie im Straßenverkehrsamt. Dazu kommen die Briefwähler.