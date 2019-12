Walk4Help – ein Weltrekord für die Kinder der Region

„Ist das Wahnsinn?!“ Mit diesen Worten verkündete der Chef persönlich Sonntagabend den Weltrekord. Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank BraWo, konnte es selbst kaum fassen. „Es gibt nicht viele Tage im Leben eines Vorstandsvorsitzenden wie heute. Grandios! Grandios! Grandios! Ich danke allen, die mitgemacht haben!“

Walk4Help in Braunschweig gelingt Weltrekord

Mehr als zehntausend Menschen aus der ganzen Region sind gemeinsam insgesamt 52.482 Kilometer gelaufen. Sie haben damit symbolisch mehr als einmal die Welt umrundet. Und sie haben die weltweit größte Walk-Staffel der Welt auf die Beine gestellt und für einen Eintrag ins Buch der Rekorde gesorgt. Auf der mehr als vier Kilometer langen Strecke kamen insgesamt 11.823 Runden zusammen.

Benefizlauf Walk4Help in Braunschweig

Aber eigentlich war der Weltrekord nur eine Nebensache. Die Hauptsache: Die Teilnehmer sind nicht nur zum Spaß gelaufen, sondern für einen guten Zweck, nämlich gegen die Kinderarmut in unserer Region. Mehr als 20.000 Kinder und Jugendliche sind zwischen Gifhorn und Goslar von Armut betroffen – sie alle sind jetzt die Gewinner dieses Benefizlaufes der United-Kids-Foundations, dem Kinderhilfswerk der Volksbank BraWo. Denn bei der Aktion sind bislang schon 1.148.000 Euro zusammengekommen, wie Jürgen Brinkmann bekanntgab.

Das war der Walk4Help in Braunschweig

Die gesamte Summe soll in rund 20 Projekte von Vereinen und Institutionen in Braunschweig, Salzgitter, Peine, Gifhorn und Wolfsburg fließen. Sie ermöglichen Kindern und Jugendlichen aus Familien mit wenig Geld eine stärkere gesellschaftliche Teilhabe. Darunter sind in Braunschweig folgende Initiativen: das Haus der Familie, der Verein Stadtteilentwicklung Weststadt, der Nachbarschaftsladen Heidberg, der Freundeskreis der Nibelungen-Realschule und das Lukas-Werk.

Uschi Glas im Interview beim Walk4Help in Braunschweig

Die Spendensumme setzt sich zum einen aus den Startgeldern zusammen, zum anderen aus Extra-Summen von vielen Unternehmen und anderen Unterstützern. Mit dabei sind auch die 20.000 Euro des anonymen Spenders, der bereits für mehrere Projekte in unserer Region Geld gegeben hat. Auch die Volksbank selbst hat Geld gespendet. Und es steht mindestens noch eine Spende aus, wie Brinkmann betonte, nämlich die des Fernsehsenders RTL.

Peter Maffay im Interview beim Walk4Help in Braunschweig

Etliche Prominente waren am Sonntag mit vor Ort und feuerten die Teilnehmer an, darunter die Schauspielerin Uschi Glas, der Musiker Peter Maffay, der Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski, die Skilegenden Rosi Mittermaier und Christian Neureuther und der Boxweltmeister Arthur Abraham.

Die Strecke führte über fünf Kontinente zwischen BraWo-Park und Löwenwall: Australien, Asien, Europa, Amerika und Afrika. Dort gab’s jeweils Stärkung, Unterhaltung – und einen Stempel. Denn die Einreise war stets nur mit Reisepass erlaubt, und der wurde an jedem Kontinent gewissenhaft abgestempelt.

Der Tag war ein riesiges Familienfest mit Stadtspaziergang. Auf dem Parkplatz BraWo-Park war für von früh bis spät für Programm gesorgt, kulinarisch und musikalisch.

Die Strecke beim Walk4Help im Schnelldurchlauf

