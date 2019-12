Nach Unglück: Eigentümerverband appelliert an Teichbesitzer

Heere. Wie es am Dienstag zum Tod zweier Jungen in Heere kam, ist noch nicht vollends geklärt. Experten weisen darauf hin, dass Teiche gesichert werden müssen.

Nach dem Fund zweier lebloser Kinder (4, 7) in einem Gartenteich versucht Heere, mit dieser Tragödie umzugehen. Die Polizei Salzgitter nimmt an, dass es sich um einen entsetzlichen Unglücksfall handelte. Um Gewissheit zu erlangen, was sich am Dienstag ereignet hat, müssen die Beamten noch Zeugen befragen. Wichtig für ihre Einschätzung sind auch die Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchung. Die Obduktion der Jungen erfolgte am Freitag, sagt Polizeisprecher Matthias Pintak. Am Montag sollen die Resultate vorliegen.

Am Donnerstag suchte Pfarrer Andreas Ohm den Kindergarten auf, den der Vierjährige besucht hat. Im Gespräch und einem gemeinsamen Gottesdienst versuchte er, den Spielkameraden und Freunden des Jungen das Unbegreifliche zu vermitteln. Die Samtgemeinde als Träger der Einrichtung erwägt eine professionelle Trauerhilfe für die Mitarbeiter der Kita, erklärt die zuständige Amtsleiterin Birgit Simons. Sie hofft: „Die Erzieherinnen könnten das an die Kinder weitergeben.“

Der Eigentümerverband Haus und Grund weist grundsätzlich darauf hin, welch hohe rechtliche Anforderungen für die Sicherung von Gartenteichen oder Pools gelten. „Selbst mit einer Regentonne schafft man eine Gefahrenquelle – und für die gilt eine Verkehrssicherungspflicht“, betont Andreas Meist, Geschäftsführer von Haus und Grund in Braunschweig. Auch im Falle eines unbemerkten Betretens und trotz der prinzipiell bestehenden Aufsichtspflicht von Eltern. Wie stark die Absicherung sein sollte, hängt vom Einzelfall ab. „Handelt es sich um ein Reihenhaus? Sind viele Kinder in der Nachbarschaft?“ Das sind Fragen, die sich Teichbesitzer stellen müssen, so Meist. Mindestens sollte ein Zaun oder eine andere Art der Einfriedung das Grundstück umgeben. Er rät zudem noch zu einem zusätzlichen Schutz des Gewässers, etwa durch eine Abdeckung oder einen weiteren Zaun. „Auch wenn das die Optik stören mag.“