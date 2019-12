Die letzten Ahorn-Bäume der Jasperallee werden im Herbst gefällt

Die Diskussion über die Zukunft der alten Bäume auf der Jasperallee ist beendet. Mit großer Mehrheit beschloss der Rat, nicht bis zum Jahr 2021 zu warten. Bereits in diesem Herbst werden die letzten Silberahorne gefällt.

Das Meinungsbild im Rat der Stadt fiel deutlicher aus als im November 2018. Damals stimmten die Grünen noch gegen das Fällen der Bäume. Bei der Abstimmung am Dienstag enthielten sie sich der Stimme. Rainer Mühlnickel, Vorsitzender des Grünflächenausschusses, begründete dies so: „Die großen Lücken in den Baumreihen sind den Anwohnern nicht zuzumuten.“ Die Jasperallee habe zuletzt viel von ihrer Aufenthaltsqualität eingebüßt.

Auslöser war ein Unfall Ende April. Einer der verbliebenen Altbäume war bei leichtem Sturm umgekippt und hatte eine Radfahrerin am Kopf verletzt. Die Grünflächenverwaltung hatte daraufhin den Weg zwischen den Bäumen gesperrt und Zugversuche an den verbliebenen Bäumen angeordnet.

Die Versuche ergaben: 17 weitere Bäume mussten gefällt werden, weil sie nicht mehr standsicher waren. Das war zuvor weder von Verwaltung noch von der Initiative Baumschutz vermutet worden. Besonders auf dem Abschnitt zwischen Altewiekring und Steinbrecherstraße klaffen nun sehr große Lücken.

Völlig unabhängig davon hatten SPD und CDU im Bezirksrat Östliches Ringgebiet einen Antrag gestellt, nicht bis zum Jahr 2021 zu warten, sondern sofort sämtliche Bäume aus Sicherheitsgründen fällen zu lassen. Der Antrag erhielt jedoch im Bezirksrat keine Mehrheit.

Wolfgang Büchs (BIBS) pochte darauf, dass die Ratsfraktionen von SPD und CDU nun das Votum des Stadtbezirksrats respektieren. Diese Hoffnung ging jedoch nicht in Erfüllung. Heidemarie Mundlos (CDU) erinnerte daran, dass es im Bezirksrat ein Patt gegeben habe. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt: „Drei Bezirksratsmitglieder von SPD und CDU konnten an der Sitzung nicht teilnehmen. Wenn sie nicht verhindert gewesen wären, was glauben Sie denn, wie die Abstimmung im Bezirksrat ausgegangen wäre?“

Mundlos machte aus ihrer Meinung keinen Hehl, dass gleichwohl ein „fahler Beigeschmack“ bleibe, weil die Zugversuche mehr als 10.000 Euro gekostet hatten. Am ursprünglichen Ratsbeschluss, alle Bäume der Jasperallee fällen zu lassen, habe sich durch die Zugversuche jedoch nichts geändert. Nur der Zeitplan habe sich geändert.

Der BIBS-Antrag, den ursprünglichen Ratsantrag ganz aufzuheben, und somit auf ein Fällen der verbliebenen Altbäume zu verzichten und auch keine neuen Linden zu pflanzen, hatte keinerlei Chance auf eine Mehrheit. Nur Linke, Piraten und Die Partei unterstützten den Antrag. Anke Schneider (Linke) verwies darauf, dass die verbliebenen Altbäume per Zugversuch getestet worden seien. „Es gibt keinerlei Anlass an ihrer Standsicherheit zu zweifeln. Es sind die Bäume im Stadtgebiet, die am genausten untersucht wurden.“ Wie die nun noch größeren Baumlücken auf der Jasperallee dann aber hätten geschlossen werden sollen, blieb unklar. Die Baumlücken waren vor einem Jahr ein Auslöser für den Antrag der Verwaltung, sämtliche Bäume auf der Jasperallee fällen zu lassen und durch Linden zu ersetzen.