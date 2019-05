Chelsea Manning wieder hinter Gittern

New York Die frühere Wikileaks-Informantin Chelsea Manning sitzt wieder hinter Gittern. Sie wurde gestern nach einer verweigerten Aussage in einer Anhörung zu Wikileaks wegen Missachtung des Gerichts erneut in Beugehaft genommen, berichten US-Medien. Zusätzlich drohte ihr der Richter eine empfindliche Geldstrafe bei weiterer Verweigerungshaltung an, meldet CBS von der Verhandlung in Alexandria im US-Staat Virginia. "Ich würde mich lieber zu Tode hungern, als meinen Standpunkt in diesem Fall zu ändern", sagte Manning, bevor sie aus dem Gerichtssaal abgeführt wurde.

