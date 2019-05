Umfrage: Vor allem Ältere lehnen CO2-Steuer für Klimaschutz ab

Berlin Die jüngere Generation in Deutschland ist einer Umfrage zufolge aufgeschlossener gegenüber einer CO2-Steuer für mehr Klimaschutz als ältere Menschen. In der Generation 55 plus lehnen nach einer YouGov-Umfrage 58 Prozent so eine Steuer "voll und ganz" oder "eher" ab. Bei den 18- bis 24-Jährigen sind nur 29 Prozent dagegen. Insgesamt befürworten nur 32 Prozent die Steuer auf den CO2-Ausstoß. Über einen Preis für den Ausstoß von Treibhausgasen diskutiert derzeit die große Koalition in Berlin.

