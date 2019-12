Brand auf dem Klostergut Heiningen: Ermittlungen dauern an

Auch drei Tage nach dem Großbrand auf dem Klostergut Heiningen tappen die Ermittler weiter im Dunkeln. „Wir können zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, was die Ursache für den Brand ist“, sagt Wolfenbüttels Polizeisprecher Frank Oppermann. Die Feuerwehr hatte angegeben, dass ein Gabelstapler am Dienstagmorgen in der Scheune auf dem Klostergut das Feuer ausgelöst hatte. Das kann die Polizei derzeit nicht bestätigen. „Man kann nicht eindeutig feststellen, dass die abgestellten Gerätschaften vor Ort der Grund waren“, sagt Oppermann. Brandstiftung könne man bis dato nicht ausschließen.

Klarheit soll nun ein Gutachter bringen, der die beschädigten Gebäude untersucht. Zur Schadenshöhe kann die Polizei weiterhin keine Angaben machen.

Aus bislang ungeklärter Ursache war am Montag eine Scheune auf dem Gelände des 1000 Jahre alten Klosterguts Heiningen in Brand geraten. Die Flammen griffen auf umliegende Gebäude über. In Mitleidenschaft gezogen wurden ein Wohnhaus und eine weitere Scheune. Die Feuerwehrleute verhinderten, dass das Feuer andere Gebäude vollständig zerstörte. Etwa hundert Feuerwehrleute waren im Einsatz, außerdem Polizei und Rettungsdienst. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Menschen und Tiere waren nicht in Lebensgefahr. Laut Feuerwehr wurde bei dem Einsatz ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Er zog sich eine Rauchvergiftung zu und musste von Sanitätern behandelt werden. Ein weiterer Feuerwehrmann verletzte sich während der Nachlöscharbeiten, als er auf einer Holztreppe ausrutschte und stürzte. Gegen 10.15 Uhr soll das Feuer nach Angaben der Polizei ausgebrochen sein. Nach Angaben der Feuerwehr war ein Gabelstapler in der Scheune in Brand geraten. Die Flammen griffen auf das nebenstehende Wohnhaus über und fraßen sich in den Dachstuhl. In dem Gebäude sollen zwei Familien leben. Bei Ausbruch des Feuers war nach Polizeiangaben zum Glück keines der Familienmitglieder zu Hause. Das Gebäude ist unbewohnbar, das Löschwasser hat erheblichen Schaden angerichtet.