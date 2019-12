Neubau für die Lungenklinik soll die Betten-Not lindern

Foto: Bernward Comes

Mit dem Neubau der Lungenklinik auf dem Klinikum-Gelände an der Salzdahlumer Straße endet für Chefarzt Dr. Thomas Fühner ein Provisorium mit Überbelegung, Flutbetten und dem Ausquartieren von Lungen-Patienten in andere internistische Kliniken des Großkrankenhauses. Ende 2020 soll der 32,5 Millionen Euro teure Modulbau in Betrieb genommen werden.

Den Baubeginn symbolisierten am Montag die ersten Spatenstiche, mit denen die niedersächsische Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD), Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Ulrich Markurth sowie Klinikum-Geschäftsführer Andreas Goepfert dem Projektstart einen feierlichen Rahmen verliehen.

Die Erleichterung war spürbar: Denn nach der überraschenden Schließung des auf die Behandlung von Lungenerkrankungen spezialisierten Krankenhauses St. Vinzenz stand das Städtische Klinikum Anfang 2017 „vor einer Herausforderung, auf die wir gar nicht vorbereitet waren“, blickt Ulrich Markurth zurück.

Inmitten des Großprojekts „Zwei-Standorte-Konzept“ galt es plötzlich weitere Kapazitäten zu schaffen, um die Behandlung der Patienten aus Braunschweig und der Region zu gewährleisten.

Waren Lungenkranke im Klinikum bis dahin in der Medizinischen Klinik für Herz-, Lungen- und Gefäßerkrankungen behandelt worden, erhielt der Maximalversorger nun die Ermächtigung, eine eigenständige Klinik für Pneumologie und Beatmungsmedizin zu gründen. Was aber auch bedeutete: Es wurde eng.

„Die aktuell 48 Betten reichen nicht aus“, ist Chefarzt Fühner froh über die künftig 89 Betten in dem Neubau, der auf dem früheren Hubschrauberlandeplatz des Klinikums entsteht.

Mehr als 2000 Patienten werden jährlich in der Lungenklinik behandelt – Tendenz steigend. 2017 wurde sie als Lungenkrebszentrum zertifiziert. Darüber hinaus sind die Mediziner auf die Behandlung sämtlicher Lungen-Erkrankungen spezialisiert. Dazu gehören die Diagnose und Behandlung von Verengungen der Atemwege (COPD), Asthma Bronchiale sowie infektiöse und chronische Erkrankungen. Im neuen Gebäude wird es außerdem acht Schlaflabor-Plätze geben.

Das sogenannte Regiegebäude entsteht in einer Modulbauweise aus vorgefertigten Raumzellen. Markurth verspricht höchste Qualität. Eine solche Bauweise solle künftig dort favorisiert werden, wo serielles Bauen angesagt sei – etwa beim Bau von Schulen oder Kindertagesstätten. „Denn sie spart Zeit und Kosten.“

Für die Lungenklinik ist das Gebäude ein Domizil auf Zeit. Mit der fortschreitenden Erneuerung des Klinikum-Standortes Salzdahlumer Straße wird sie voraussichtlich 2026 in einen neuen Gebäudekomplex integriert und das Regiegebäude umgenutzt werden.

Gesundheitsministerin Carola Reimann nennt das Regiegebäude einen Meilenstein auf dem Weg zum angestrebten Zentralklinikum am Standort Salzdahlumer Straße. „Die Schaffung einer modernen Lungenklinik ist ein wichtiger Schritt. Sie sichert die hochwertige Gesundheitsversorgung für die Menschen in Braunschweig und der Region.“