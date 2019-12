Feuer auf dem Klostergut in Heiningen.

Heiningen. 100 Einsatzkräfte kämpfen am Montag gegen die Flammen. Eine Scheune brennt ab, ein Wohnhaus gerät in Flammen. Zwei Feuerwehrmänner werden verletzt.

In die Stille brüllen verängstigte Rinder. Brennende Holzbalken knacken. Laute Sirenen zerreißen dann die Luft. Die Geräuschkulisse auf dem Rittergut Heiningen muss am Montag gespenstisch gewesen sein. Kurz nach 10 Uhr war in einer Scheune im hinteren Bereich des jahrhundertealten Klosterguts ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen auf das nebenstehende Wohngebäude und eine weitere Scheune über.

Die Scheune selbst brannte komplett ab, der Dachstuhl des Wohnhauses wurde zerstört. Nach Angaben von Polizeisprecher Frank Oppermann waren die Bewohner des Hauses bei Ausbruch des Feuers nicht in dem Gebäude. Ein Feuerwehrmann wurde nach Angaben der Feuerwehr leicht verletzt und wurde von den Rettungssanitätern vor Ort behandelt. Insgesamt 100 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen.

Nachlöscharbeiten dauern an

Am Montagmittag war das Feuer unter Kontrolle und in weiten Teilen gelöscht, mit den Nachlöscharbeiten waren die Feuerwehrleute aber noch einige Stunden beschäftigt. Dabei gab es einen weiteren Verletzten: Einer der Feuerwehrleute war mit schwerer Atemschutzausrüstung auf einer Holztreppe ausgerutscht und gestürzt und musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 10.19 Uhr war der Alarm am Montagmorgen bei der örtlichen Feuerwehr eingegangen. Nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort hatte ein Gabelstapler in einer Scheune auf dem Gelände des Klostergutes Feuer gefangen. Von der Landesstraße L615 war das Feuer nicht zu sehen.

Feuer auf dem Klostergut Heiningen unter Kontrolle

Feuerwehrmann bei Nachlöscharbeiten verletzt

Nachdem am Vormittag ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten eine leichte Rauchvergiftung erlitt, kam es am späten Nachmittag während der Nachlöscharbeiten zu einem schwereren Zwischenfall, bei dem ein weiterer Feuerwehrmann verletzt wurde.

Ein Atemschutztrupp war zu Löscharbeiten im dem immer noch verrauchten Wohnhaus eingesetzt. Der Kamerad rutschte auf einer Holztreppe aus, stürzte und zog sich Verletzungen zu. Nur mit Hilfe seiner Kameraden konnte er das Haus verlassen. Vor dem Haus befreite man ihn von seiner schweren Atemschutzausrüstung und leistete Erste Hilfe. Wie bei derartigen Brandeinsätzen üblich, steht für Notfälle ständig ein Rettungswagen in Bereitschaft. Somit konnte durch das DRK sofort eine qualifizierte rettungsdienstliche Versorgung eingeleitet werden. Der gehunfähige Patient wurde umgehend ins Klinikum transportiert.

Angrenzendes Wohnhaus nicht mehr bewohnbar

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand bereits das gesamte Gebäude in Flammen. Die Scheune ist ein altes, trockenes Gebäude mit vielen brennbaren Materialien. Sofort wurde Großalarm ausgelöst. Alle Wehren der Samtgemeinde Oderwald fuhren zum Klostergut. Auch ein Löschzug aus Wolfenbüttel mit einer Drehleiter war im Einsatz und eine weitere Drehleiter aus Schöppenstedt. Auch Einsatzkräfte der Feuerwehren Schladen und Hornburg unterstützten tatkräftig.

Die brennende Scheune brach teilweise zusammen. Die Flammen hatten derweil auf das rechts angrenzende Wohnhaus übergegriffen – und fraßen sich dort durch den Dachstuhl. Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein erheblicher Wasserschaden. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Wasserversorgung schwierig

Zur Höhe des Schadens kann die Polizei bislang keine Angaben machen. Auch auf die Scheune links von dem betroffenen Gebäude griffen die Flammen über. Dort konnte Schlimmeres verhindert werden, in dem die Einsatzkräfte Stroh und Heu aus dem Gebäude brachten.

Problematisch sei bei der Vielzahl der eingesetzten Wasserrohre die Versorgung mit Wasser gewesen, berichteten die Einsatzkräfte vor Ort. Man behalf sich mit Wasser aus der angrenzenden Warne. Gelöscht wurde mit vier C-Rohren und zwei B-Rohren.

Für die anderen Bewohner des Klostergutes und die Tiere, die dort leben, bestand laut Polizei keine Gefahr.

Der Bürgermeister der Samtgemeinde Oderwald Marc Lohmann machte sich vor Ort ein Bild von der Lage und versorgte die Einsatzkräfte mit Getränken.

Brandursache unklar

Zur Brandursache kann die Polizei noch nichts sagen, sie hat die Ermittlungen aufgenommen. Auszuschließen ist eine Brandstiftung nicht. Wahrscheinlich ab Dienstag können die Ermittler die beschädigten Gebäude betreten und dort nach der Brandursache forschen.

