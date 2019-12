Drömlingmesse: Veranstalter ziehen erstes positives Fazit

„Die Messe lebt von den treuen Besuchern.“ Das sagte Vorsfeldes Bürgermeister Günter Lach am Sonntagmittag zur Drömlingsmesse. Diese sei eine wichtige Tradition, die man auf jeden Fall aufrecht erhalten wolle. Aussteller wie auch Veranstalter, der Verkehrsverein Vorsfelde, zogen ein erstes positives Fazit. Da spielte die Zahl der Besucher keine übergeordnete Rolle. „Ob wir 20.000 erreichen, ist offen. 15000 Besucher werden es aber ganz sicher“, sagte Stefan Carl vom Vorstand des Verkehrsvereins in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Da lief die Messe noch einige Stunden.

Das Wetter hatte sich am Sonntag zur rechten Zeit gebessert. Auf der Bühne luden die Männer der Countryband Texas Roads aus Wolfenbüttel zum Frühshoppen bei Linedance. Ein ungewohntes Bild: Wie ferngesteuert bewegen sich die Tänzer synchron im Takt der Musik. Eine Kunst, die geübt sein will. Für das Programm war Thorsten Nieß, alias DJ Toni, zuständig. „Wir haben viele Vorführungen der Vereine auf der Bühne“, erzählt er und beschreibt damit den regionalen Charakter der Leistungsschau.

Tatsächlich kommen, die Aussteller, so Norbert Steinweh vom Organisatorenteam, aus Wolfsburg, Vorsfelde und Umgebung. 90 waren es an der Zahl. Steinweh lobt deren außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement. Hauptamtliches Sicherheitspersonal für die Wachdienste außerhalb der Messezeiten sei nur zwischen 22 Uhr abends und 7 Uhr morgens nötig gewesen. „Die übrige Zeit zwischen 18 und 22 sowie 7 und 10 Uhr haben die Aussteller ehrenamtlich abgesichert“, so Steinweh. Überhaupt: Die Messe war nicht als Hochrisikoveranstaltung eingestuft worden. Darum sei ein umfangreiches Sicherheitskonzept nicht nötig gewesen, erfahren wir.

Exakt 5666 Quadratmeter misst das Messeglände. Diese Weitläufigkeit erweist sich als Vorteil, denn der unaufhörliche Zulauf an Besuchern führt so nicht zu allzuviel Gedränge, selbst in den Zelten. Dort finden die Menschen Zeit für Beratungsgespräche, etwa beim Optiker Karsten Eckhoff. Geschäfte schließt er an diesem Tag keine ab. „Für uns ist das eine reine Marketingmesse“, sagt er, wobei man schon Reservierungen etwa für außergewöhnliche Brillengestelle entgegennehme.

Ein paar Meter entfernt hat Tom Rauschhardt von der gleichnamigen Musikschule in Velpke einen Stand. „Wir haben eine ganze Reihe von Probestunden vereinbart“, sagt Anja Klamm-Meyer, „die Messe ist für uns ein echter Erfolg.“ An einem weiteren Stand kommt leise Kritik an vier Tagen Messe auf. Drei würden unter Umständen auch reichen, hieß es. „Gerade die Werktage haben sich als effektiv erwiesen“, sagt Thilo Kristen vom Verkehrsverein dazu, denn: „Wenn weniger los ist, finden fundierte Gespräche statt.“ Die Drömlingmesse: Auflage 27 folgt wohl in zwei Jahren.