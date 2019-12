Braunschweigs Pröpstin Uta Hirschler verabschiedet

Etwas mehr als sieben Jahre war Uta Hirschler Pröpstin in Braunschweig – und bis 2023 hätte sie es auch noch sein können. Doch jetzt gibt sie das Amt vorzeitig ab und wechselt nach Hannover in den Vorstand des Diakonischen Werkes evangelischer Kirchen in Niedersachsen. Dieses ist mit mehr als 3000 Einrichtungen und 75.000 Mitarbeitenden der größte Wohlfahrtsverband in Niedersachsen. Am Ostermontag wurde Hirschler in St. Martini verabschiedet.

Landesbischof Christoph Meyns dankte für ihren Dienst: „Sie haben hier viel geschafft.“ Er verzichtete auf eine Bilanz – dies lenke ab vom Wesentlichen, sagte er. „Wir neigen dazu, in der Kirche um uns selbst zu kreisen“, so der Bischof. Doch dabei verliere man den Blick für das, was Kirche eigentlich ausmache, nämlich die Beziehungen, die sich in alltäglichen Vorgängen ausdrückten – in Ritualen und Gebeten, in Liedern und Unterrichtsstunden, in Taten der Barmherzigkeit. „Es geht um Offenheit für das, was andere von uns brauchen, um Bescheidenheit, Nüchternheit, und um Dankbarkeit für alles, was uns von Gott geschenkt wurde.“ In diesem Sinne gab er Hirschler Fragen mit auf den Weg, etwa diese: Wo habe ich in den letzten sieben Jahren Gottes Liebe erfahren? Wo war die Kraft Jesu Christi bei mir? Wo bin ich in heilsamen Kontakt gekommen?

Auf konkrete Punkte von Hirschlers Amtszeit ging Henriette Höxter ein, die Vorsitzende der Propsteisynode, also des „Kirchenparlaments“ in Braunschweig. Die Pröpstin hinterlasse große Spuren, sagte sie: „Eine Spur sind unsere Diakone, beziehungsweise die Tatsache, dass wir überhaupt noch welche haben.“ Hirschler habe sich massiv dafür eingesetzt und somit für Verlässlichkeit gesorgt.

Eine weitere Spur sei die Schulkindbetreuung. Die evangelische Kirche engagiert sich in diesem Bereich für mehr als 650 Kinder in der Stadt. „Die Propstei hat hier viel übernommen – auch dort, wo früher Kirchengemeinden die Träger waren. Jetzt sind die Pfarrer davon entlastet“, so Höxter. Abschließend sagte sie: „Sie haben vielen Menschen aus den Gemeinden zugehört, Sie haben ein großes Gedächtnis für Menschen, Sie sehen die Menschen.“

Dieser Eindruck bleibt offensichtlich auch bei Reinhard Heine, Propst der katholischen Kirche in Braunschweig: „Das kam wie ein Donnerschlag, als Sie mir sagten: Ich gehe. Ich habe nicht ein lachendes und ein weinendes Auge – ich habe Tränen in beiden Augen“, sagte er. „Ökumene ist lebenswichtig für uns als christliche Kirchen. Es ist gut, wenn es dafür Papiere gibt, mit Kompromissen, die irgendwo abgelegt werden. Aber Ökumene braucht Menschen, die sie leben. Hier in Braunschweig passiert viel, etwa in konfessionsübergreifenden Ehen, in den Gemeinden – und an der Spitze. Bei uns hat’s gestimmt! Alles konnte gesagt werden. Ich bin dankbar für das, was an Bereicherndem möglich war.“

Uta Hirschler selbst ging in ihrer Predigt auf den Friedensgruß ein, den Jesus nach seiner Auferstehung seinen Jüngern mit auf den Weg gab: „Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.“ Dieser österliche Auftrag gebe Orientierung, so Hirschler. „Daran muss sich alles Handeln prüfen lassen“, sagte sie. Entscheidend sei Aussöhnung mit dem, was einen von sich selbst und von anderen trenne. Erst dann könne Frieden werden. „In den mehr als sieben Jahren ist vieles als Beitrag zum Frieden gelungen“, so Hirschler. „Ich danke für das gute Miteinander mit allen in dieser Stadt. Pröpstin zu sein, ist kein rein kirchliches Thema. Wir haben das Wohl aller im Blick – egal, ob sie Kirchenmitglied sind oder nicht.“

Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger soll noch in diesem Jahr gewählt werden. Bis dahin übernimmt Peter Kapp, stellvertretender Propst und Pfarrer an St. Andreas, kommissarisch die Leitung. Die Propstei Braunschweig hat 28 Kirchengemeinden mit rund 73.000 Gemeindemitgliedern.