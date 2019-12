Schöppenstedter Bahnhof: Stephan Weil kommt zur Eröffnung

Kurze Wege für die Reisenden beim Umsteigen vom Bus in die Bahn, ausreichend Parkraum für Autos und eine große Abstellanlage für Fahrräder – das alles zeichnet den neu gestalteten Bahnhof Schöppenstedt aus. Zur offiziellen Eröffnung kam Ministerpräsident Stephan Weil zu Besuch.

„Für die Menschen, die in Schöppenstedt und in den Orten drumherum leben, ist das ein wichtiges Ereignis“, betonte der Ministerpräsident. Die Erreichbarkeit der Oberzentren sei im ländlichen Raum sehr wichtig, und die Verbindung nach Braunschweig sei nun gut. „Das allein ist es aber nicht. Für Pendler stellt sich auch die Frage: Wohin mit dem Auto.“ Die Park-and-Ride-Anlage biete eine gute Lösung. Das alles gehöre zu einem Mobilitätszentrum. „Schöppenstedt wird insgesamt profitieren. Das ist gute Kommunalpolitik“, lobte Weil: „Es ist Teil eines Konzepts, den ÖPNV im Braunschweiger Land insgesamt voranzubringen.“

2,4 Millionen Euro kostete die Neugestaltung des Bahnhofs, berichtete Schöppenstedt Bürgermeister Karl-Heinz-Mühe. Etwa die Hälfe davon habe das Land Niedersachsen gezahlt. Außerdem hätten sich auch der Landkreis, der Regionalverband Braunschweig und der Zukunftsfonds Asse an der Finanzierung beteiligt. Die Bürger mussten lange warten, bis das Projekt fertig wurde. Erste Planungen habe es bereits im Jahr 1996 gegeben. Dann sei sich allerdings weder der damalige Zweckverband Großraum Braunschweig noch die Bundesbahn einig gewesen, wie es mit dem Schienenverkehr entlang des Elm und weiter nach Osten weitergehen sollte. Schließlich sei die Idee einer Regionalstadtbahn entstanden. Aber auch dieses Konzept habe man nicht umgesetzt. Statt dessen kam die Regio-Bahn mit stündlichen Verbindungen Richtung Braunschweig. 106 Abfahren von Bussen gebe es am Schöppenstedter Bahnhof täglich. Mühe: „Er ist die Hauptstation für den Verkehr Richtung Westen.“

Landkreis-Dezernent Claus-Jürgen Schillmann sah den Bahnhof als Teil der Mobilitätsstrategie des Kreises. „Unser Ansatz ist, ganzheitlich zu denken – mit Rad, Bus und Bahn. Und Vieles hängt dann von einer guten Vernetzung ab.“

Michael Kramer, stellvertretener Vorsitzender der Verbandsversammlung des Regionalverbandes, hob die Bedeutung des ÖPNV für die Region hervor. Alle 47 Bahnhöfe in der Region sollten barrierefrei werden. Auch in den Haltepunkt in Wendessen werde der Regionalverband investieren.

Falk Hensel, Vorsitzender des Zukunftsfonds Asse, betonte die kurzen Wege und die große Fahrradabstellanlage, die den Bahnhof als Verkehrsdrehscheibe attraktiv machten.

Die Schöppenstedter hatten zu einer kleinen Feier geladen. Mehr als 50 Besucher kamen an den Bahnhof. Es gab Bratwürste und Getränke und ausgiebig Gelegenheit, mit dem Ministerpräsidenten zu schnacken. Ein Mädchen überreichte ein kleines Geschenk. Weil nahm sich Zeit für Selfies und für eine Unterschrift auf dem Stuhl von Tobias Wagner, mit dem der Schöppenstedter Grafiker Autogramme von Prominenten sammelt, um das Möbelstück später für einen guten Zweck zu versteigern.