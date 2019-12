An der TU startet der Vorlesungsbetrieb im Zirkuszelt

Braunschweig. Die Sägespäne fehlen, und die Raubtiere, wie Professor Thomas Vietor ganz richtig bemerkt. In einer der ersten Vorlesungen des Sommersemesters der TU Braunschweig geht es ganz und gar nicht wild zu, wohl aber äußerst ungewöhnlich. Denn die Vorlesung zu den Grundlagen des Konstruierens, die Vietor zusammen mit Professor Michael Sinapius hält, findet im Zirkuszelt statt, dem sogenannten Tentomax auf dem Platz zwischen dem Haus der Wissenschaft und dem Bültenweg.

Für 22 Monate wird das Zirkuszelt im Einsatz sein.Hintergrund ist allen voran die Sanierung des Audimax, der laut TU Braunschweig für elf Monate nicht zur Verfügung stehen wird. Ist er saniert, folgen zwei Chemiehörsäle, die wiederum für elf Monate ausfallen werden.

Rund zwei Drittel der 800 Plätze sind an diesem Montagmorgen mit Zweitsemestern des Maschinenbaus, des Wirtschaftsingenieurwesens und Bioingenieurwesens besetzt. Bevor Vietor und Sinapius mit ihrer Vorlesung starten, gibt TU-Präsidentin Anke Kaysser-Pyzalla die Manege frei: „Ich bin sicher, dass das eine spannende und interessante Vorlesung für Sie werden wird. Ich hoffe, dass es nicht allzu mühsam wird ohne Tische.“ Diese Hoffnung teilen auch die Professoren und Studenten. Schließlich gilt es, ein 500-Seiten-Skript zu bearbeiten. Damit die Studenten zumindest eine feste Unterlage zum Schreiben haben, stehen im Vorraum des Zirkuszeltes acht Kartons mit roten Kladden, die sich die Studenten mit ins Zelt nehmen können. Aber ohnehin sind einige Studenten digital unterwegs und zumindest in diesem Punkt nicht sehr besorgt. Eine Maschinenbau-Studentin, die ihren Namen nicht nennen möchte, sagt: „Ich schreibe direkt auf dem Tablet-Computer, da ist es egal, ob ich einen Tisch habe oder nicht.“

Sie, wie auch andere, sorgt etwas ganz anderes: Dass es im Sommer unerträglich heiß werden könnte. Auch daran hat die TU Braunschweig gedacht. Jörg Jaspers, zuständig für das Gebäudemanagement, sagt: „Das Zelt ist relativ dunkel und wird sich aufheizen. In einem ersten Schritt können wir Luft von außen einblasen. Sollte das nicht reichen, kommen Kühlgeräte zum Einsatz, die kühle Luft einblasen werden.“

Derzeit allerdings läuft im Zelt noch die Heizung. Es ist angenehm warm, als Vietor und Sinapius den Ablauf der Vorlesung erklären. Bedenken hatten sie vor der ersten Veranstaltung im Zirkuszelt wenige. Ja, die Tafel fehlt und die Tische für die Studenten. Aber die Bauteile, die beide zur Veranschaulichung mit in die Vorlesung bringen, hätten wie im Audimax auch im Tentomax ihren Platz, sagt Sinapius, „Ich bringe immer viele Exponate mit, an diesem Montag ist es die Landeklappe eines Flugzeugs.“ Und der neue Ort könne sogar Vorteile bringen, sagt Vietor: „Dadurch, dass die Studenten im Dreiviertel-Rund sitzen, scheint mir der Abstand zu ihnen geringer als im Audimax.“ Die Möglichkeit, mit mehr Studenten in Interaktion zu kommen, steige. Spannender als der neue Hörsaal sei es, die neuen Studenten kennenzulernen, sagen beide. „Das ist immer wieder spannend und immer ein bisschen anders“, sagt Vietor. Und da, fügt er an, habe er schon ein wenig Lampenfieber.

Für die Klausur, die im August geschrieben wird, wird das Tentomax übrigens nicht herhalten. Aber auch da sei der Audimax keine Lösung für alle Studenten gewesen, sagt Vietor. „Da zwei Plätze zu jedem Studierenden freigelassen werden müssen, passten auch in den Audimax nicht alle hinein. Wir verteilen die Prüflinge immer auf mehrere Hörsäle.“

Und ohnehin könnte es sein, dass das Zirkuszelt dann nicht mehr auf dem Platz hinter dem Haus der Wissenschaft steht, zumindest für einige Wochen in der vorlesungsfreien Zeit. Denn das Zelt, das die TU Braunschwieg vom Verein Kulturzelt Braunschweig, gemietet hat, könnte dann beim Festival Kultur im Zelt im Bürgerpark zum Einsatz kommen. Das findet vom 27. August bis zum 27. September statt. Vorstandsmitglied Beate Wiedemann sagt: „Wir haben unser kleines Zelt vermietet, zudem haben wir ein großes Zelt.“ Derzeit liefen die Verhandlungen, ob das Zelt für das Festival abgebaut wird. Wiedemann: „Da das Festival in den Semesterferien stattfindet, könnten wir das Zelt für diese Zeit abbauen.“ Eine weitere Möglichkeit sei es, ein Ersatz-Zelt zu leihen. Das stehe noch nicht fest.

Aber vorerst grübeln im Zirkuszelt weiter die Studenten der TU über lösbare Verbindungen, Wellen und Achsen.