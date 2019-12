9000 Wobcom-Kunden am Sonntag ohne Internet

Tausende Wobcom-Kunden hatten am Sonntagvormittag kein Internet in ihrem Zuhause. Der Grund ist eine defekte Hardware im Rechenzentrum des Wolfsburger Telekommunikationsanbieters. „Betroffen waren 9000 Kunden in unserem gesamten Versorgungsgebiet“, sagte Dalibor Dreznjak, Leiter Unternehmensentwicklung und Kommunikation bei den Stadtwerken, auf Anfrage unserer Zeitung.

Die ersten Störungsmeldungen kamen gegen 4 Uhr morgens. Ab 7 Uhr gingen immer mehr Anrufe bei der Wobcom ein. Betroffen waren Kunden unter anderem im Stadtgebiet, in Fallersleben, Vorsfelde, Ehmen, Mörse, Nordsteimke, Reislingen, Brackstedt, Barnstorf, Velpke, Sassenburg oder Bahrdorf. Um 10.44 Uhr kam die offizielle Entstörungsmeldung: „Die Anschlüsse sollten nun nach und nach wieder online gehen. Sollte dies vereinzelt nicht der Fall sein, kann ein manueller Neustart des Routers helfen“, informierte die Wobcom auf ihrer Facebook-Seite.

Bereits am 8. und 15. Januar hatten massive Störungen Tausende Wobcom-Kunden verärgert. Damals waren 27.000 beziehungsweise 15.000 Kunden betroffen. In beiden Fällen – und auch im aktuellen – sei eine defekte Hardware im Rechenzentrum die Ursache gewesen. Wobcom-Geschäftsführer Frank Kästner hatte Ende Januar angekündigt, dass die Hardware bis Ende März ausgetauscht wird. „Das ist auch bereits bei 14.000 Kunden erfolgreich erfolgt. Die haben davon nichts mitbekommen, es gab keine Probleme“, berichtete Dreznjak.

Bei den 9000 Kunden, die am Sonntag vom Internet-Ausfall betroffen waren, sei die Umstellung noch nicht erfolgt. „Da liegen wir leider etwas hinter unserem Zeitplan zurück. Unser Ziel ist es, dass wir unsere Router bis Ende dieser Woche komplett getauscht und in Betrieb genommen haben“, so Dreznjak weiter. Die Kunden würden davon nichts mitbekommen und müssten auch keine Einstellungen an ihren eigenen Routern vornehmen. „Wir hoffen, dass sich mit der neuen Hardware der Fehler endgültig erledigt hat“, meinte Dreznjak und entschuldigte sich bei allen Kunden für die Störung.