Rat der Stadt Wolfenbüttel gegen Parken im Wohnzimmer der Region

Auf Wunsch des Verwaltungsausschusses hatte die Verwaltung zwei Vorlagen für das Beparken des Stadtmarktes erstellt: eine dafür und eine dagegen. Für beide Positionen gab es viele Argumente. Deshalb war es nicht verwunderlich, dass die Entscheidung am Ende knapp ausfiel. Nach längerer, teilweise emotional geführter Debatte lehnte der Rat das weitere Beparken der Randbereiche des Stadtmarktes ab. Die Regelung tritt nach Ende des Weihnachtsmarktes in Kraft. Zu dem Zeitpunkt wird auch das ehemalige Hertie-Parkhaus am Schlossplatz mit etwa 170 Parkplätzen zur Verfügung stehen und damit einen mehr als adäquaten Ersatz für die 23 wegfallenden Parkplätze auf dem Stadtmarkt darstellen. Künftig dürfen dann nur noch die sieben Parkplätze vor dem Standesamt mit Sonderparkausweisen des Standesamtes beparkt werden.

Verwundert reagierten einige Ratsmitglieder, wie wichtig in der Öffentlichkeit das Thema Parken auf dem Stadtmarkt diskutiert wurde. Uwe Kiehne (SPD) als Berichterstatter im Rat meinte: „Die Diskussion um das Parkraumbewirtschaftungskonzept wird in der Öffentlichkeit auf das Thema Parken auf dem Stadtmarkt reduziert.“ Bürgermeister Thomas Pink erklärte: „Manchmal hatte man das Gefühl, das Wohl des Abendlandes hängt vom Parken auf dem Stadtmarkt ab.“

Für das Parken sprachen sich vor allem Vertreter der AfD und der CDU aus. Klaus-Dieter Heid (AFD) forderte, die bisherige Parkscheibenregelung beizubehalten. Holger Bormann (CDU) erklärte: „Der Handel braucht die Parkplätze.“ Stefan Brix (Grüne) befürchtete dagegen eine Beeinträchtigung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, wenn der Stadtmarkt weiter beparkt werde. Er sprach sich – mit Anspielung auf den Werbeslogan der Stadt – gegen einen Parken im „Wohnzimmer des Wohnzimmers der Region“ aus. Sein Fraktionskollege Rainer Strobach erinnerte daran, dass das von Bürgern mitentwickelte Innenstadtentwicklungskonzept eine Belebung des Stadtmarktes vorsah: „Die Zukunft Wolfenbüttels hängt nicht von einem beparkten Stadtmarkt ab.“ An das Konzept für eine Belebung des Stadtmarktes erinnerte auch Rudolf Ordon (FDP) in seinem Redebeitrag. Und Ulrike Krause (ebenfalls Grüne) meinte, es gebe überhaupt keinen Parkdruck in Wolfenbüttel. Auf ausreichend Parkplätze in Wolfenbüttel hatte auch schon der von der Stadt beauftragte Verkehrsgutachter in seinem Parkraumbewirtschaftungskonzept hingewiesen.

Die Entscheidung fiel schließlich mit knapper Mehrheit gegen das Parken auf dem Stadtmarkt. Der Stadt entgehen dadurch Parkgebühren in Höhe von jährlich geschätzt etwa 50.000 Euro. Aber sie spart auch das Geld für die Aufstellung von Parkscheinautomaten und Schildern und die Bewirtschaftung der Parkplätze in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Und hier sind noch die wichtigsten übrigen Beschlüsse zum Parken in Wolfenbüttel: das Parken auf dem Harztorplatz wird verboten; in der Juliusstadt wird eine Parkscheibenregelung eingeführt; in der Augusstadt wird es keine Parkraumbewirtschaftung geben; der Parkplatz „Hinter der Bahn“ wird nicht mehr bewirtschaftet; unbewirtschaftet bleiben weiterhin der Spinnereiparkplatz, der dahinterliegende Parkplatz an der Sporthalle sowie der Parkplatz am CineStar-Kino; mittelfristig soll ein digitales Parkleitsystem eingeführt werden.