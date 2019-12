Wirte: Ohne Parkplätze am Stadtmarkt bleiben die Gäste weg

Die Diskussion um das Parken auf dem Stadtmarkt erhitzt die Gemüter und die Wogen schlagen hoch. Am Mittwoch trifft der Rat die Entscheidung über die Parkraumbewirtschaftung. Entschieden wird, ob das Parken auf dem Stadtmarkt abgeschafft wird. Dazu erreichte unsere Redaktion am Montag eine Mitteilung der Grünen. Die Fraktion möchte auf der Ratssitzung einen Antrag einbringen, eine Parkpalette auf dem Stadtmarkt zu bauen. Auf Nachfrage unserer Zeitung am Dienstagmittag wurde uns mitgeteilt, dass es sich bei dem Antrag um einen „Aprilscherz“ handele. „Der Antrag ist ironisch zu verstehen“, sagt Ratsmitglied Jürgen Selke-Witzel.

Auf den Grünen- Antrag reagierte die Stadt am Dienstag und bittet um mehr Sachlichkeit in der Stadtmarkt-Diskussion. Die wohl ,spaßig’ gemeinte Forderung nach einer Parkpalette führe dazu, dass sich manche Bürger nicht mit ihren Argumenten für den Erhalt der Parkplätze ernst genommen fühlten, heißt es in der Mitteilung. Mit der Forderung nach einer Mischparkregelung geht derweil der CDU-Stadtverband in die Debatte um die Parksituation. Auf dem Stadtmarkt solle eine Parkgebühr erhoben werde, das Parken für Anwohner solle jedoch kostenfrei sein, heißt es in einer Mitteilung vom Vorsitzenden des CDU Stadtverbandes Andreas Meißler. Darauf die Reaktion der Stadt: Die vom CDU-Stadtverbandsvorsitzenden geforderten ,Mischparkplätze’ gebe es in Wolfenbüttel längst überall (Anwohnerparkausweis) und müssten somit nicht extra durch den CDU-Stadtverband beantragt werden.

Eine einheitliche Meinung vertreten die Gastronomen am Stadtmarkt: Die Parkplätze müssen bleiben, sonst bleiben die Gäste weg. Karl-Heinz Schaudienst, Inhaber des Cafés am Stadtmarkt, befürchtet, dass weniger Gäste sein Café besuchen. „Zu mir kommen viele ältere Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind“, sagt Schaudienst. Und die sind froh, wenn sie in der direkter Nähe des Cafés parken können. Auch gebührenpflichtige Parkplätze würde er befürworten.

Auch Suer Tekin, der türkische Spezialitäten am Stadtmarkt/Ecke Krambuden anbietet, befürchtet, dass bei einem Parkverbot die Gäste weg bleiben. „Kurzzeitparker müssen dort parken dürfen“, so der Betreiber des Restaurants.

Thu Huong Pham betreibt das Asia-House und den Stadtkeller. „Wolfenbüttel ist kein Kurort, wir sind hier in der Innenstadt“, so die Gastronomin. Seit 16 Jahren ist sie mit ihrem Restaurant am Stadtmarkt ansässig. „Die Parkmöglichkeiten haben das Geschäft belebt“, sagt Pham. Dass Autofahrer zum Parken auf den Kornmarkt ausweichen können, hält sie für unrealistisch. „Dort sind zu wenig Parkplätze“, sagt die 49-Jährige.

Gegen Langzeitparker, aber für den Erhalt der Parkplätze plädiert Ilona Fricke, Inhaberin des Antiquitätengeschäfts mit einem Ausschank am Stadtmarkt. Und sie hofft auf eine Gebührenpflicht. „Aber ohne Parkplätze wird der Stadtmarkt ein erschreckendes Bild abgeben“, sagt Fricke.

Auch Jarek Kasperczyk hofft, dass die Parkplätze erhalten bleiben. Er möchte in diesem Jahr den Ratskeller am Stadtmarkt eröffnen. „Wir wollen einen Mittagstisch anbieten, da ist das Kurzzeitparken sinnvoll“, so Kasperczyk

Unterschriften für den Erhalt der Parkplätze hatten die Einzelhändler gesammelt (wir berichteten). Jetzt haben die Verkehrsverbände VCD und ADFC fast 300 Unterschriften gegen das Parken auf dem Stadtmarkt gesammelt, heißt es in einer Mitteilung des VCD.