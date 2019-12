Velpker Kinder entwerfen ihre rosa Traumkirche

Velpke. Die Kinder feiern auf der Baustelle der St.-Andreas-Kirche in Velpke einen Gottesdienst. Und zeigen, wie ihre Kirche aussehen würde.

Ginge es nach dem Willen der Kinder, dann würde die St.-Andreas-Kirche in Velpke künftig kunterbunt mit Graffiti an den Wänden oder auch ganz in pink gehalten sein, wäre mit Sofas, Spielecken, Schlafzimmer, Achterbahn, Rutsche aus dem Kirchturm ins Kirchenschiff und vielen Dingen, die Spaß machen, ausgestattet.

An die 30 Mädchen und Jungen entwarfen dieser Tage im Gemeindezentrum gleich neben dem evangelischen Gotteshaus ihre Traumkirche auf Papier. Danach stellten sie ihre Werke im Rahmen eines Familiengottesdienstes aus – auf einer Baustelle, sozusagen zwischen Staub und Werkzeug.

Die St.-Andreas-Kirche wird derzeit saniert. Nicht kunterbunt, dafür aber hell und freundlich soll sie werden. Immer an einem Samstag im Monat treffen sich Kinder zwischen vier und zehn Jahren zur Kinderkirche mit Pastorin Tanja Klettke. Die zehn Jahre alte Sarah ist auch dabei. Sie mag das gemeinsame Basteln, erzählt sie.

Ihre Traumkirche hätte rote Bänke. Und damit auch jeder weiß, worum es ihr geht, hat sie ein Schild dazu gemalt: „Gott ist Tag und Nacht bei mir (...)“, steht da drauf. Überhaupt: „Wir sprechen hier viel über Gott und Jesus“, sagt Sarah, und das finde sie schön.

Felix ist acht Jahre alt. Er mag es, wie auch Hannah und Hella neben ihm, einfach mit anderen Kindern zusammen zu sein. Seine Kirche wäre voll von Graffiti. Und so geht das durch die Bank weg. Die Kinder beschäftigen sich auf vielfältige Art mit Kirchen- und Glaubensthemen. An diesem Tag geht es eigentlich darum, was Kirche denn wirklich sei. Und da sind sie sich einig: Kirche ist ein Haus aus lebendigen Steinen.

Es spielt gar keine Rolle, wie dieses Haus aussieht, so schön die Bilder von den Traumkirchen der Kinder auch sind. Um das zu verdeutlichen, haben die Helfer um Pastorin Tanja Klettke ein Foto von jedem Kind gemacht.

Lisa, die 17-jährige gehört zum Betreuerteam, erklärt, was es mit diesen Bildern auf sich hat: „Die Fotos werden im Gottesdienst auf eine Tafel in Kirchenform geheftet“, sagt sie. Das symbolisiere, was mit dem Haus aus lebendigen Steinen gemeint ist: Kirche, das sind die Menschen.

Für ein paar Stunden geht es an diesem Tag im Gemeindezentrum und anschließend im Gotteshaus hoch und unglaublich fröhlich her. Sie singen, sprechen ein paar Gebete, und stellen gemeinsam fest: Jeder darf kommen – zu Gott natürlich. Anschließend bauen sie die Kirche von ihren Fotos, essen ein paar Snacks und Kirchenkekse.

Für Pastorin Tanja Klettke hat Kinderkirche nicht alleine den bildenden Charakter: „Wir erreichen so auch die Eltern. Das ist wichtig“, sagt sie. Und so verbindet Kinderkirche und bringt die Menschen zusammen.