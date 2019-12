Großdemo in Braunschweig: 2700 Schüler gehen auf die Straße

Braunschweig. Unter dem Motto „Fridays for Future“ machen sich Schüler in Braunschweig für den Klimaschutz stark. Auch Bloggerin Louisa Dellert ist dabei.

Sie sind viele. Und sie sind laut. „Wir sind hier und wir sind laut, weil Ihr uns die Zukunft klaut!“, schallte es am Freitag durch Braunschweigs Straßen. Rund 2700 Jugendliche versammelten sich am Vormittag vor dem Schloss, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Zwei Stunden lang marschierten sie anschließend durch die Innenstadt.

Seit Wochen heißt es „Fridays for Future“: Weltweit treffen sich freitags Schüler, um für den Klima- und Umweltschutz zu demonstrieren. Vorbild der Aktion ist die internationale Bewegung #youthStrike, die von der 16-jährigen Schwedin Greta Thunberg ins Leben gerufen wurde. An diesem Freitag beteiligten sich Jugendliche aus mehr als 50 Ländern. Die erste Demo in Braunschweig hatte am 19. Januar stattgefunden. Damals waren rund 350 Schüler beteiligt.

Die Bewegung wächst. Dieses Mal waren die Jugendlichen kaum zu übersehen und zu überhören: Mit Trillerpfeifen und Trommeln zogen die Schüler durch die Straßen, vorbei am Theater, am Hagenmarkt und am Altstadtmarkt. Straßen und Kreuzungen mussten vorübergehend gesperrt werden. Die Schüler trotzten dem Regen und reckten ihre Plakate in die Luft. „Die Dinos dachten auch, sie hätten Zeit“, steht auf einem. Auf einem anderen: „Es gibt keinen Plan(eten) B“. „Wir schwänzen nicht, wir kämpfen“, ist auf einem Schild zu lesen.

Fridays for Future: Schüler demonstrieren für Klimaschutz

Doch nicht nur Schüler waren unter den Demonstranten. „Danke, dass Ihr Euch engagiert“, hat eine Frau auf ihr Plakat geschrieben. Mehrere Mitarbeiter und Studenten der TU haben sich dem Protest ebenfalls angeschlossen. „Wir wollen den Schülern den Rücken stärken. Der Klimaschutz ist uns sehr wichtig“, sagt Florian Dreyer, der gerade seinen Master an der Uni macht. Die Kritik daran, dass die Schüler für die Demo den Unterricht ausfallen lassen, findet er „lächerlich“. Er hofft, dass die Schüler mit ihren Forderungen etwas bewegen können – dass es zum Beispiel bald größere autofreie Zonen in Innenstädten gibt und der öffentliche Nahverkehr ausgebaut wird.

Auf der Bühne vorm Schloss traten mehrere Redner auf, die Schülerband „julez“ sorgte für Stimmung. Unter den Rednern war auch die Braunschweiger Bloggerin Louisa Dellert.

„Wenn wir weitermachen wie bisher, werden wir bald nicht mehr richtig atmen können“, schallte es von der Bühne. Der Umweltschutz sei wichtig „für uns, für unsere Kinder und Enkelkinder.“ Und an die Politiker gewandt: „Habt jetzt den Arsch in der Hose, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen.“ Ein anderer Schüler auf dem Podium ruft: „Liebe Politiker, macht bitte eure Hausaufgaben – dann machen wir unsere auch wieder.“ Es folgte donnernder Applaus.

Doch auch wenn sie den Unterricht an diesem Tag wieder ausfallen ließen, ist den meisten Teilnehmern wohl klar, was eine Schülerin am Rande der Demo so zusammenfasste: „Wir müssen den Unterrichtsstoff selbstständig nachholen.“ Sie und ihre Freundin waren vor der Demo sogar noch in der Schule – um einen Test zu schreiben. Erst danach sind sie gegangen.

Auch die nächste Generation zeigte am Freitag Präsenz: Einige Kindergartengruppen waren auf dem Platz vorm Schloss zu sehen. „Wir sind mit den Kindern hergekommen, um sie für den Umweltschutz zu sensibilisieren“, erzählt Erzieherin Franziska aus dem Kinder- und Familienzentrum der Awo in der Schefflerstraße. Ein kleiner Junge aus ihrer Gruppe weiß genau Bescheid: „Wir sind hier für den Umweltschutz.“ Ein Mädchen ergänzt: „Wir wollen kein Plastik in der Stadt!“

Gegen 14 Uhr meldete die Polizei, dass die Aktion nun beendet sei – alles sei friedlich und störungsfrei abgelaufen.

Schüler demonstrieren in Braunschweig für das Klima

