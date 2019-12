Braunschweigs höchstes Restaurant eröffnet Ende Mai

Mehr als drei Jahre sind seit der Eröffnung des BraWo-Parks schon vergangen– und mehr als drei Jahre standen die obersten Etagen von Braunschweigs höchstem Büroturm leer. Doch jetzt wird es konkret: Am 29. Mai soll dort das Restaurant „Überland“ eröffnen. Bei einer Pressekonferenz wurde das Projekt am Donnerstag vorgestellt.

Geschäftsführer ist der Braunschweiger Gastronom Lars Nussbaum, der auch die „Wahre Liebe“ am Eintracht-Stadion, den „Tresor“ am Bankplatz und das „Wirtshaus Heinrich“ im Stadtpark betreibt. Weitere Geschäftsführerin ist Diana Brinkmann, langjährige Mitarbeiterin der Volksbank BraWo. Restaurantleiter wird der Franzose Jimmy Ledemazel, der zuletzt 14 Jahre lang im Drei-Sterne-Restaurant „Aqua“ im Ritz Carlton in Wolfsburg tätig war. Und Partner des Ganzen ist der TV-Koch Tim Mälzer. Er betreibt in Hamburg die „Bullerei“ sowie zwei weitere Restaurants in Düsseldorf und Frankfurt. Ein viertes Restaurant in Düsseldorf hat er kürzlich geschlossen, weil es nicht wirtschaftlich zu betreiben war – wohl ein Problem des Standorts, wie er meint.

„Wir waren sehr wählerisch“

Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Braunschweig-Wolfsburg, machte deutlich, dass es sich beim Restaurant um die schwierigste Fläche des gesamten BraWo-Parks gehandelt habe. „Wir haben einen hohen Anspruch und waren deshalb auch besonders wählerisch“, sagte er. Aus diesem Grund habe es einfach so lange gedauert. Einige Interessenten hätten auch abgesagt, weil sie die Sorge hatten, in Braunschweig nicht genügend qualifiziertes Personal zu bekommen – vor allem aufgrund der Nähe und dadurch auch Konkurrenz von Berlin und Hamburg.

Schließlich habe man aber mit Nussbaum einen Mutigen gefunden, der wiederum über sein Netzwerk dann den Kontakt zu Mälzer hergestellt habe. Und mit Mälzer sei man schließlich überraschend schnell einig geworden. Mälzer: „Das Ganze hat Fundament – Spitzenlage, Super-Gastronom! Ich habe aber gefragt: ,Wozu braucht Ihr mich?’ Und dann kam die einzig richtige Antwort: ,Weil wir gut finden, was Du tust – und nicht, wer Du bist.’“

Tim Mälzer in Braunschweig

Sein Herz hänge an diesem Projekt, so Mälzer – und die Herausforderung sei enorm. „Die Aussicht von hier oben allein reicht ja nicht. Das ist die Kirsche auf der Torte. Aber die Torte müssen wir immer noch backen“, sagte er. „Braunschweig ist nicht Berlin. In Berlin kannst Du jeden Scheiß eröffnen, und da laufen irgendwelche Idioten auf jeden Fall auch hin.“ Braunschweig ähnele hingegen eher ein bisschen der schleswig-holsteinischen Seele: „Mit einem Luftpumpen-Dasein werden wir hier nicht weit kommen. Wir müssen Inhalt liefern“, so Mälzer.

Was ihm wichtig ist: Das Restaurant werde kein elitärer Ort, sondern ein Ort für jedermann – vor allem hinsichtlich Kleidung und Preisniveau.

Mälzer will regelmäßig kommen

Er selbst werde versuchen, möglichst oft hier zu sein. Sein Küchenchef aus Hamburg soll mindestens für ein Jahr nach Braunschweig ziehen und das Team vor Ort schulen. „Er wird in der Anfangszeit rund um die Uhr in der Verantwortung stehen, um das Team aufzubauen und um das zu vermitteln, was wir als gute Gastronomie verstehen“, so Mälzer. Die Speisekarte soll seine Handschrift tragen.

Lars Nussbaum machte deutlich, dass sicher nicht gleich vom ersten Tag an das endgültige Konzept greifen werde – so etwas müsse sich entwickeln: „Manchmal sind unsere Läden erst nach zwei Jahren erkennbar mit dem, was sie wirklich ausmacht. Unser Anspruch ist sehr hoch.“ Das Restaurant soll 180 Sitzplätze im 18. Obergeschoss und auf der Dachterrasse haben. Die 17. Etage sei für Veranstaltungen und Feiern vorgesehen, so Nussbaum. Im Moment ist alles noch eine große Baustelle – in den nächsten Wochen soll Leben einkehren.

Vier Fragen an Tim Mälzer

Wie wird das Preisniveau sein?

Es wird sich oberhalb eines italienischen Straßenimbisses bewegen. Aber ich glaube, dass es dem durchschnittlichen Geldbeutel entspricht. Bei 7 oder 8 Euro geht es los. Die Hauptgänge werden sich im klassischen Bereich um die 20 bis 30 Euro bewegen. Und gerade im Fleischbereich sehe ich nicht ein, dass ich billig sein soll, wenn ich ein gutes Grundprodukt einkaufe.

Gibt es regionale Gerichte?

Natürlich, wir werden keine euro-asiatische Küche zelebrieren. Nachhaltigkeit, Regionalität und Saisonalität sind Grundvoraussetzungen in einer guten Gastronomie.

Haben Sie ein Lieblingsgericht?

Ja, Hühnerfrikassee – das wird hier auch auf der Karte sein. Hühnerfrikassee vereint alles: Familie, Emotion, tolles Produkt, Kochtechnik. Ich kann durch wenige Mittel eine Handschrift reinpacken, die erkennbar sein wird.

Gibt es was für Vegetarier?

Selbstverständlich, wir werden sehr viele gemüselastig orientierte Gerichte haben. Jeder Gastronom, der heutzutage sagt, er kümmert sich nicht um eine alternative Ernährungsweise, ist ein Vollpfosten. Mir geht es um ein kreatives vegetarisches Essen – meine Welt ist eine lustvolle, opulente, fröhliche, saftige, unterhaltsame Küche. Keine Bewusstseinsküche.

Der Artikel wurde aktualisiert.